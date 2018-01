DON MATTEO 11/ Anticipazioni 18 gennaio e commento prima puntata: Anna Olivieri cambierà?

12 gennaio 2018 Redazione

Don Matteo 11

COMMENTO PRIMA PUNTATA

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di "Don Matteo 11" per la grande gioia degli amanti storici di questa fiction! Gli episodi ci hanno fatto addentrare in una caserma decisamente cambiata rispetto all'anno scorso: abbiamo un nuovo appuntato, un nuovo pm, ma soprattutto un nuovo capitano! Il Maresciallo Cecchini, molto legato al precedente Capitano Tommasi, che oltre ad essere un gran comandante era anche suo genero e amico, è preoccupato per l'arrivo del nuovo Capitano. Il Maresciallo non si aspetta di certo però che si tratti di una donna, Anna Olivieri. Questa prima puntata ci fa conoscere da vicino questo nuovo personaggio e ci fa capire che le cose non saranno di certo facili d'ora in poi, specialmente per il Maresciallo: il nuovo Capitano è una donna puntigliosa, precisa e con una bassa stima degli uomini. Questo profilo non va a nozze di certo nemmeno con il nuovo pm, interpretato dal comico Maurizio Lastrico: egli è molto prevenuto nei confronti di tutto il gentil sesso! Don Matteo torna alla carica con la sua risoluzione dei casi, ma questa volta la sua strada non sarà spianata dal consenso del Capitano Tommasi: Anna Olivieri non vuole che lui si intrometta, anche perchè crede che lui abbia plagiato il suo fidanzato Giovanni a farsi prete! Vi è inoltre un altro nuovo personaggio, quello di Sofia, interpretata dalla giovane Mariasole Pollio. Sofia è orfana e viene ospitata da don Matteo nella canonica, ma crea subito non pochi problemi a causa della sua irriverenza e maleducazione! Don Matteo però, come sempre, vedrà qualcosa in lei che nessun altro vede!(Agg. di Tecla Magnani)

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

"Don Matteo 11" torna anche giovedì prossimo 18 gennaio 2018 tra giallo e comicità, caratteristiche che hanno da sempre contraddistinto questa amata serie! Le anticipazioni ci rivelano già che nuovi problemi e misteri sono in vista, soprattutto per il Maresciallo Cecchini, interpretato maestralmente da Nino Frassica! Un caso porterà alla memoria di Cecchini la memoria di sua figlia Patrizia, morta anni prima in un incidente stradale. Viene trovata morta una donna, la quale pare fosse coinvolta in quell'incidente stradale dove perse la vita Patrizia: come la prenderà Cecchini? E sua moglie? Inoltre questa donna ha un figlio, Cosimo, che rimane così solo. Cecchini se ne occuperà molto, assieme a don Matteo, ma qualcosa di ancora più sconvolgente deve ancora venire a galla: di cosa si tratterà? Non ci resta che attendere la seconda puntata di settimana prossima, sempre su Rai 1! (Agg. di Tecla Magnani)

