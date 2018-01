Enzo Miccio/ Dalle nozze di Bossari agli ‘abili’ errori: "il trucco è fare in modo che nessuno se ne accorga!”

Enzo Miccio, il celebre wedding planner si racconta in una intervista al settimanale Oggi: dai suoi trucchi ai matrimonio organizzati per i vip, in ultimo Bossari-Lagerback.

12 gennaio 2018 Emanuela Longo

Enzo Miccio

Enzo Miccio, più che un uomo è un vero e proprio brand di successo. Diverso da ciò che la televisione ha voluto imporci in questi ultimi anni, il celebre wedding planner sa il fatto suo, sia nella vita che nel suo lavoro. Ecco perché, rendere le spose perfette e le nozze incantevoli, appare uno dei compiti principali della sua vita e la sua strepitosa carriera televisiva. Dal successo di "Ma come ti vesti?", fino alla prima serata di Rai1 quando, sempre in polemica ma con un sorriso, ha voluto indossare i panni di ballerino per poter danzare durante Ballando con le stelle. Miccio, intervistato tra le pagine del settimanale Oggi confessa che, a 46 anni ormai ogni sua scelta deve per forza di cose essere ponderata: "devo necessariamente fare la scelta giusta, sapendo che non posso più sbagliare. Quando ho iniziato a fare questo mestiere avevo 20 anni in meno, e forse un filo più di incoscienza. Potevo inciampare, senza che ci fossero conseguenze. Ora è diverso". Poi l’organizzatore di matrimoni più celebre in Italia, afferma anche che lavorare con lui non è facile per nessuno: "Sono pignolo" dichiara, rivelando anche di avere un passato da "urlatore" nei confronti del suo fidato collaboratore: "Ora lo incenerisco con lo sguardo", rassicura ironico.

MICCIO, DALLE NOZZE BOSSARI-LAGERBACK AI TRUCCHI SUL LAVORO

Enzo Miccio, nel corso dell'intervista tra le pagine di Oggi, confessa di essere un entusiasta di natura: "Anche quello nasce da una profonda riflessione", dichiara. Per lui, la ricerca del bello è molto faticosa: "Non dico che sia giusta, ma è quella che mi sento addosso". Poi Miccio confessa di essere nato in una bella casa e di avere sempre attenzione anche per le piccole cose, dalle lenzuola di lino agli asciugamani con le cifre: "Non è superficialità, ma questo è il bello che voglio per me!". Bravo nel suo lavoro ma anche tanto fortunato con una testa bella dura: "Ho fatto la mia gavetta - continua - questo è il mio lavoro, lo faccio con tanta passione". Realizzare matrimoni per i vip poi, non gli regala la soddisfazione che si potrebbe immaginare: "Non è quella la mia favola, quella del personaggio famoso". Poi racconta (e conferma) che si occuperà direttamente delle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: "Mi sento onorato di fare parte di quella favola. È la parte bella del mio lavoro, sentire e godere l'emozione grande dell'amore e tutto ciò che vi ruota attorno". In ultimo, confida di non poter sbagliare mai nel suo lavoro, anche se qualcosa può sfuggire sempre ma l'abilità è: "fare in modo che nessuno se ne possa mai accorgere".

