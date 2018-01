FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / La coppia testimonia sui social tutte le fasi della gravidanza

Fedez e Chiara Ferragni pubblicano sui social network tutte le fasi della gravidanza, a partire dalle ecografie che testimoniano come tutto proceda per il meglio.

12 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Fedez e Chiara Ferragni sono in attesa del loro primogenito e non stanno in sé dalla gioia, continuando a condividere con i propri followers tutte le più importanti fasi della gravidanza. Solo qualche ora fa, infatti, la famosa fashion blogger ha pubblicato l'immagine dell'ecografia del piccolo Leo, precisando come le sue labbra siano del tutto somiglianti a quelle di papà. Una dichiarazione che ha subito trovato il riscontro dello stesso rapper che con la sua solita ironia ha precisato: "Ha le mie stesse labbra, posso stare tranquillo". La coppia si è recata per alcuni giorni a Los Angeles, per alcuni impegni di lavoro di lei e anche per procedere ai controllo di routine. La Ferragni ha infatti sempre affermato di voler partorire negli Stati Uniti ed in particolare nella città nella quale si è trasferita per controllare al meglio la sua fiorente attività. Mancano esattamente due mesi al grande evento previsto per la metà di marzo, come ammesso proprio dalla Ferragni qualche giorno fa sempre attraverso i social.

Fedez e Chiara Ferragni: anche il parto in diretta su Instagram?

La gravidanza di Chiara Ferragni prosegue per il meglio ed è giunta al settimo mese. La stessa fashion blogger ha pubblicato su Instagram una sua immagine, precisando il numero delle settimane del feto e il peso da lei preso in questo periodo. Per placare le polemiche di chi la ritiene troppo magra, la compagna di Fedez ha precisato di essere aumentata di otto chili (da 57 ora pesa 65 kg), mentre il piccolo Leo attualmente pesa circa un chilo. Ma fino a quando le fasi della gravidanza potranno essere seguite sui social network? Ecco una delle domande che i followers della coppia continuano a porsi, in un mix di curiosità e ironia. Non c'è dubbio sul fatto che sia Fedez che Chiara siano due fenomeni del web, ma è altrettanto vero che una fase così importante della loro vita potrebbe essere tenuta privata. La domanda che molti si pongono è dunque la seguente: anche il parto verrà trasmesso in diretta sui social network?

