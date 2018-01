Giorgio Zacchia / Ospite speciale di Junior Bake Off Italia 3: il piccolo talento torna su Real Time!

Giorgio Zacchia torna in tv! Il piccolo talento della tv italiana, che abbiamo conosicuto a Piccoli Giganti, è l'ospite speciale di Junior Bake Off Italia 3!

12 gennaio 2018 Anna Montesano

Giorgio Zacchia

Che sorpresa nella nuova puntata di Junior Bake Off Italia 3: tra i piccoli pasticceri in gara nel cooking show di Real Time arriva un altro piccolo talento. Si tratta di Giorgio Zacchia, probabilmente meglio noto come "Giorgino". I telespettatori di Real Time lo avranno subito ricordato, visto che il bambino, che ha quasi 6 anni, ha condotto al fianco di Gabriele Corsi, la prima edizione de Piccoli Giganti su questo canale. Ma è proprio lì che lo abbiamo conosciuto la prima volta. La simpatia e la spigliatezza di Giorgio Zacchia hanno conquistato davvero tutti nella primissima edizione di Pequenos Gigantes, condotta da Belen Rodriguez, dove Giorgino era concorrente nella squadra di Stefano De Martino.

GIORGIO ZACCHIA: ECCO DOVE LO ABBIAMO GIÀ VISTO!

Ma l'amore e l'affetto del pubblico hanno portato Maria De Filippi ad ospitarlo anche ad Amici, dove ha fatto da giudice speciale (ovviamente per gioco) nel corso della finalissima. Pubblicità e video su youtube lo hanno reso ancora più popolare, tanto che Gabriele Corsi lo ha richiesto come suo piccolo assistente. Oggi Giorgio è ospite a Junior Bake Off Italia 2, nella nuova puntata. Piccolo gossip anche sulla vita amorosa: lo scorso anno Giorgino svelò di avere già la fidanzatina, la piccola Nicole che incontrò proprio in studio a Canale 5, dichiarando di volerla sposare.

© Riproduzione Riservata.