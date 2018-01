Giovanni e Mariapia/ Uomini e Donne, l'amore continua: la coppia torna al Trono Over e Gemma si commuove

Giovanni e Mariapia, la coppia torna al trono over di Uomini e Donne: per loro l'amore continua a gonfie vele! Gemma Galgani si commuove rivedendo la coppia felice.

12 gennaio 2018 Anna Montesano

Giovanni e Mariapia, uomini e donne

Un lieto ritorno nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi: si tratta di Giovanni e Mariapia, che avevano lasciato il programma solo poche settimane fa. Lui si è trasferito a casa di lei e oggi ha solo belle parole, dicendosi quasi incredulo di avere incontrato una donna straordinaria come lei. In studio vengono accolti dal caloroso applauso di tutti e dalle lacrime di Gemma che Giovanni definisce una grande guerriera. Altrettanto belle le parole di Mariapia per il suo nuovo amore: "Non pensavo di trovare un compagno per la mia futura vita. Dalla prima volta che ci siamo parlati per me è subito nata una grande simpatia nei suoi riguardi. - ha raccontato la dama alla redazione, per poi aggiungere - Ho iniziato a parlare con lui e non ho voluto più sentire nessun altro.

GIOVANNI E MARIAPIA: DICHIARAZIONI D'AMORE

E più andavo avanti e più lo stimavo e gli volevo bene perchè è una persona molto onesta e buona, soprattutto buona, sincera, seria che oggi di uomini seri ce ne stanno così pochi. E per me la vita ricomincia da capo da quando l'ho conosciuto! Veramente ora sappiamo cosa vuol dire volersi bene e avere una persona che ti vuole davvero bene, sinceramente, proprio con il cuore". Anche Giovanni ha per lei solo complimenti: "Il nostro rapporto è forte al 99%, quindi penso che andrà avanti fino alla fine, senza lasciarci mai, vogliamo stare sempre insieme. Mi sono ritrovato, e mi ritroverò sicuramente, a riempire la mia casa, la mia dimora come prima". Una bellissima coppia è nata nello studio di Uomini e Donne.

