Harvey Weinstein e Georgina Chapman / Divorzio, circa 10 milioni e la custodia dei figli, arriva l’accordo

12 gennaio 2018 Valentina Gambino

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, il celebre produttore cinematografico letteralmente travolto dallo scandalo legato alle molestie sessuali, avrebbe trovato l’accordo definitivo con la (quasi ex) moglie. Tra lui e la stilista, sarebbe stata siglata un'intesa multimilionaria. Ma non finisce qui. Per lei, anche la custodia dei due figli. Proprio Georgina, aveva comunicato la separazione all'indomani delle prime accuse ai danni del marito. La Chapman, ha trovato finalmente il modo di mettere la parola fine al matrimonio con il 65enne più chiacchierato del mondo. Naturalmente il loro, nemmeno a dirlo sarà un divorzio multimilionario. Secondo Page Six del New York Post, pare che i due avrebbero già firmato un’intesa extragiudiziale a fine dicembre, anche se la separazione non è stata ancora ufficialmente approvata. A determinare il loro definitivo addio, proprio la moglie, a pochi giorni dalle prime accuse di molestie. A differenza della moglie di Fausto Brizzi, rimasta accanto al marito, la stilista 41enne ha voluto immediatamente prendere le distanze senza pensarci due volte.

Georgina Chapman prende le distanze da Weinstein

“Ho il cuore a pezzi per tutte le donne che hanno sofferto a causa di questi atti imperdonabili”, aveva dichiarato Georgina Chapman, annunciando di non essere più al fianco di Weinstein e schierandosi dalla parte di tutte quelle attrici che avevano subìto le atroci violenze da parte del marito. Secondo ciò che si legge, alla moglie del produttore spetterebbero 300mila dollari per ogni anno di matrimonio fino al nono, e 400mila per i successivi. In aggiunta, anche una serie di bonus annuali e a “un’indennità di alloggio”. Il totale quindi, dovrebbe superare circa i 10 milioni di dollari. Alla donna anche la custodia dei due figli di quattro e sette anni, una casa nel West Village a New York e una negli Hamptons. Nel frattempo, l’ex produttore di Miramax è stato recentemente aggredito da uno sconosciuto presso un locale di Arizona, poco lontano dal centro di riabilitazione dove è attualmente ricoverato per guarire la sua dipendenza dal sesso, nella stessa struttura pare sia ospite anche Kevin Spacey.

