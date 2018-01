IL SEGRETO/ Donna Francisca trova una moglie per Mauricio (Anticipazioni 12 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 12 gennaio 2018: Donna Francisca trova una moglie per Mauricio, nella speranza di separarlo una volta per tutte da Fè.

12 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Canale 5 trasmette oggi l'ultima puntata settimanale de Il Segreto. Con il ritorno di Amici di Maria De Filippi, infatti, non ci sarà più spazio di sabato per la telenovela spagnola, né per la sua cugina Una Vita. Si ripartirà quest'oggi dal desiderio di Donna Francisca di trovare una moglie per Mauricio: nonostante i sentimenti del capomastro per Fè siano chiari, la Montenegro non sarà assolutamente d'accordo su questa relazione. Deciderà quindi di agire in prima persona per far sposare il suo più fedele collaboratore con una donna che sia alla sua altezza e che, allo stesso tempo, non lo allontani dai suoi doveri. A tal proposito, le ricerche saranno più brevi del previsto: la ricca signora troverà la persona giusta per Mauricio. Riuscirà a convincerlo a convolare con lei a giuste nozze? Nel frattempo, Donna Francisca deciderà di restare fuori allo scontro che più di ogni altro sta tenendo banco a Puente Viejo...

Il Segreto: Cristobal giura vendetta contro Severo

Lo scontro di cui vi abbiamo parlato poco sopra riguarda Severo e Cristobal Garrigues che hanno cominciato a giocarsi le proprie carte. Nella puntata de Il Segreto di ieri, infatti, Santacruz è apparso davanti ai propri compaesani, primo fra tutti l'uomo che è stato causa di tutti i suoi problemi. Sentendosi preso in giro, l'intendente ha giurato vendetta contro tutti i presenti, urlando e sbraitando soprattutto contro il suo più acerrimo nemico. E a quanto pare, le sue parole non resteranno prive di conseguenze. A Severo, infatti, giungerà voce che gli uomini di Cristobal si sono messi alla ricerca di Candela e del piccolo Carmelito Jr, decisi ad ucciderli come programmato fin dall'inizio. Non ci sarà quindi tempo da perdere per evitare che ciò accada: la donna e il suo bambino saranno davvero in pericolo? O questa volta sarà Cristobal ad avere la peggio sulla famiglia Santacruz?

© Riproduzione Riservata.