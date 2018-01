INCEPTION/ Su Italia 1 il film con Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt (oggi, 12 gennaio 2018)

Inception, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 12 gennaio 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt ed Ellen Page, alla regia Christopher Nolan. Il dettaglio.

12 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST LEONARDO DICAPRIO

Il film Inception va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 23.10. Una pellicola che è stata prodotta negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel 2010 da Christopher Nolan che ha diretto anche la regia ed Emma Thomas. Nel cast invece figurano attori di grande spessore come Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Dileep Rao, Cillian Murphy, Tom Berenger, Marion Cotillard, Pete Postlethwaite, Michael Caine e Lukas Haas. Nei panni del protagonista, Dominic Cobb, troviamo un brillante Leonardo Di Caprio, attore dagli esordi giovanissimi e dal celebre eclettismo. Lo ricordiamo in ruoli di enorme successo, come in Buon compleanno Mr. Grape (1993), Romeo + Giulietta (1996), Titanic (1997), La maschera di ferro (1998) e il recente Revenant – Redivivo, grazie al quale riesce a vincere molti premi, tra cui il Premio Oscar (migliore attore protagonista). Al suo fianco sono molte le star di grande rilievo. In primo luogo Joseph Gordon-Levitt, visto in (500) giorni insieme nel 2009, 50 e 50 nel 2011 e Il cavaliere oscuro – Il ritorno, nel 2012. Ellen Page, protagonista di Hard Candy (2005), X-Men – Conflitto finale (2006) e Juno (2007). Ricordiamo inoltre i talentuosi Thomas Hardy e Cillian Murphy, il primo visto ne Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012), Mad Maxx: Fury Road e nella serie televisiva Taboo (2017), il secondo celebre per Breakfast on Pluto (2005), Red Eye (2005) e Il cavaliere oscuro (2008). Ma vedimao adesso la trama del film nel dettaglio.

INCEPTION, LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta l'intricata storia di Dominic Cobb, detto Dom, che si occupa di estrarre i pensieri delle persone durante il loro sonno per estrapolarne segreti importanti. Le persone non si rendono conto di nulla poiché il sogno controllato da Dominic tramite uno strumento, sembra la realtà. Un giorno un uomo di affari giapponese, Mr. Saito, ingaggia Dom e il suo team per inserire un pensiero nella mente dell'erede di un rivale in affari di Saito, per fare in modo che egli voglia dividere con lui il lascito del padre. In cambio Saito concederà a Dominic un importante favore personale, ossia la possibilità di rivedere i figli, dopo che l'accusa di aver ucciso la moglie lo aveva costretto a scappare dalla città. Dominic ingaggia una serie di professionisti per portare a termine la difficile missione, ma il tutto è molto più contorto di quanto sembrasse all'inizio. La missione si rivela un continuo "sogno dentro a un sogno", all'interno del quale i membri del team saranno messi duramente alla prova, in un universo in cui è difficile distinguere tra realtà ed esperienza onirica.

