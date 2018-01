IRENE FERRI / L’attrice interpreta la quasi architetto Luisa (Immaturi – La serie)

Prima appuntamento con la fiction Immaturi – La serie in onda su Canale 5 che vede Irene Ferri nel ruolo di Luisa, un quasi architetto. In discussione la sua carriera universitaria.

Canale 5 offre ai propri telespettatori questa sera la prima puntata dalla nuova fiction Immaturi – La serie, prodotta dalla Lotus per la regia di Rolando Ravello su soggetto scritto da Paolo Genovese e Paola Mammini. Un format che naturalmente trae spunto dall’omonimo film e che vede nel cast anche l’attrice Irene Ferri chiamata ad indossare i panni di Luisa, una studentessa universitaria fuori corso della facoltà di Architettura che, con il diploma messo in discussione dal Ministero, rischia di veder svanire nel nulla i tanti anni di sacrifici per dare un cospicuo numero di esami. Anche la sua vita sentimentale, un po’ come l’Università, non è completata. Infatti, ha dovuto crescere sua figlia tra mille difficoltà senza l’apporto di un padre. Tuttavia proprio il ritorno tra i banchi potrebbe permettere alla bella Luisa di fare un po’ di ordine nella propria vita grazie alla conoscenza di Lorenzo (Ricky Memphis). Tra i due scatta la scintilla della passione ma per arrivare ad una relazione seria sarà necessaria tanta fatica e pazienza.

IRENE FERRI, QUELLA VOLTA AL LICEO

Irene Ferri in una recente intervista rilasciata al portale Io Donna, ha parlato proprio di questa esperienza sul set di Immaturi – La serie, sottolineando come le abbia permesso di rivivere i tempi del liceo superando brutti ricordi. Ecco quanto dichiarato dall’attrice: “Questa serie rappresenta un regalo del destino, l’opportunità di rivivere un preciso momento della mia vita, importante per tutti, e che io non ho amato molto… Il periodo del liceo classico..Io ho un brutto ricordo di quegli anni. Ero al liceo Visconti di Roma in quarta ginnasio e amavo immensamente la mia classe. Poi un giorno accadde qualcosa. Io ho sempre avuto un carattere forte e reattivo… Cosa? C’era un mio compagno di classe di madre americana. La professoressa di inglese, che era anche la vicepreside, lo interrogò e lo mandò al posto con 6. Io mi alzai e dissi: 'Ma se lei valuta con un 6 lui che è per metà americano, noi che dovremo fare, spararci?'. Finì che mi rimandarono a settembre con 5 in inglese e 5 in latino, bocciandomi con 4 e 4 a settembre. Una vera punizione. Io dovetti abbandonare la mia adorata classe soffrendo moltissimo. Ora mi offrono la possibilità di rivivere quel momento divertendomi”.

