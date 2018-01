ISOLA DEI FAMOSI 2018/ I concorrenti: Corrado Tedeschi e Sabrina Ghio rifiutano di entrare nel cast

Isola dei Famosi 2018, i concorrenti ufficiali: ci saranno ancora sorprese? Le indiscrezioni aumentano mentre arriva il rifiuto di Sabrina Ghio e Corrado Tedeschi.

12 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi

Il 22 gennaio si avvicina così come il debutto dell’Isola dei Famosi 2018. In attesa di scoprire se le condizioni climatiche in Honduras permetteranno ai naufraghi di sbarcare sulle spiagge di Cayos Cochinos, sono stati annunciati i nomi dei concorrenti ufficiali della nuova edizione del reality show di canale 5. La produzione ha deciso di puntare su Francesco Monte, Eva Henger, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Filippo Nardi, Francesca Cipriani, Rosa Perrotta, Alessia Mancini, Nadia Rinaldi, Bianca Atzei, Jonathan Kashianian, Craig Warwick, Nino Formicola, Marco Ferri, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Paola Di Benedetto. Esattamente com’è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 2017, ci sarà un confronto generazionale tra concorrenti più giovani e naufraghi più adulti. Il cast messo su è particolarmente interessante e Mediaset spera di riuscire a ripetere il successo ottenuto con il GF Vip. I naufraghi dovrebbero partire già lunedì 15 per poi tornare in Italia la prima settimana di aprile. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, invece, in attesa del debutto, sono alle prese con interviste e shooting fotografici per la promozione del reality. L'inviato, in particolare, è atteso nello studio di Verissimo sabato 13 gennaio.

IL RIFIUTO DI SABRINA GHIO E CORADDIO TEDESCHI

Rispetto ai nomi annunciati alla vigilia dell’Isola dei Famosi 2018, in Honduras non ci saranno l’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio e l’attore e conduttore Corrado Tedeschi. Entrambi erano stati contattati dalla produzione ma hanno deciso di rifiutare. Sabrina, con una bambina di quattro anni, ha preferito restare in Italia e non lasciare tutta la responsabilità della figlia all’ex marito. Corrado Tedeschi, invece, ha preferito continuare il suo lavoro a teatro. Entrambi avrebbero portato la propria personalità sull’Isola dei Famosi 2018 che, dalla seconda puntata, secondo alcune indiscrezioni rivelare da Riccardo Signoretti, dovrebbe accogliere anche un altro naufrago le cui iniziali sarebbero E.M. Tutto, dunque, è pronto per la partenza del reality e sui social comincia ufficialmente il countdown.

