IVA ZANICCHI/ Annunciata una collaborazione artistica per nuova versione di ‘Zingara’ (Ieri e oggi)

La cantante e conduttrice Iva Zanicchi che questa sera ospite a Ieri e oggi, programma trasmesso su Rai 3 sta per lanciare una nuova versione di Zingara in lingua inglese e spagnola.

12 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Iva Zanicchi, Ieri e Oggi

Seconda puntata per la trasmissione Ieri e oggi nella quale non mancheranno spunti interessanti anche per la presenza tra gli ospiti della cantante e conduttrice televisiva di successo Iva Zanicchi. Una Zanicchi decisamente in forma che proprio in questi giorni ha debuttato a teatro con la commedia Due donne in fuga, in cui recita al fianco dell’attrice napoletana Marisa Laurito. Uno spettacolo che in Francia ha ottenuto un enorme successo che due importanti donne dello spettacolo nostrano ripropongono in Italia. Tuttavia le novità professionale per la Zanicchi non finiscono qui giacché in queste ore il gruppo musicale degli Atmosfera Blu, presentando il loro nuovo progetto discografico, ha annunciato una collaborazione proprio con Iva Zanicchi. Oggetto della collaborazione sarà una nuova rivisitazione del brano Zingara a ritmo di salsa da cantare in spagnolo e in inglese.

IVA ZANICCHI E LE LACRIME A VERISSIMO

Iva Zanicchi oltre ad essere apprezzata ed amata dal pubblico italiano per le proprie doti canore, è famosa anche per essere una donna molto forte che difficilmente si lascia prendere dalle emozioni. Eppure, in una delle ultime apparizioni televisive durante una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel corso del programma Verissimo, la Zanicchi si è lasciata scappare qualche lacrime ricordando la propria infanzia ed alcune figure che hanno avuto un ruolo fondamentale nella propria vita. Ecco quanto detto dalla Zanicchi ricordando quel periodo. “Detesto le persone che piangono in televisione, ma quando rivedi certe immagini, la mamma, la nonna il papà, e ripercorri la tua infanzia dignitosa, fatta di miseria, ti viene da piangere, anche se sei forte.. Sono felice che mia figlia non abbia con me lo stesso rapporto di dipendenza che avevo con mia madre”. Vedremo questo sera, invece, cosa racconterà la Zanicchi dei proprie trascorsi televisivi nei programmi della Rai.

© Riproduzione Riservata.