Ilaria Spada/ Debutta in Immaturi la serie: la prof Claudia, "il suo non è un cuore gelido"

Ilaria Spada debutta questa sera nella nuova fiction Immaturi - La serie. Interpreta Claudia, una professoressa Claudia, un'insegnante severa e dal cuore duro ma...

12 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Immaturi - La serie

Ilaria Spada racconta qualche dettaglio in più sulla prof. Claudia, il personaggio da lei interpretato a partire da questa sera su Canale 5, nella prima delle otto puntate di Immaturi - La serie. Intervistata da Affaritaliani.it, l'attrice chiarice le ragioni della freddezza dell'insegnante, che sembra avere un cuore gelido ma che in realtà nel corso del tempo finirà per addolcirsi: "Claudia, professoressa di filosofia. Molto severa e temuta, un tantino odiata. E’ esigente come prof e nella vita. D’altra parte è figlia di un generale e ha un’attitudine al rigore". Ma la prof. Claudia è anche portatrice di un segreto che scopriremo solo nel corso della narrazione: "È anche un personaggio con un mistero che scopriremo nel corso delle puntate. E si capirà che il suo non è un cuore gelido".

Ilaria Spada presenta la sua Claudia in Immaturi - la serie

L'intervista a Ilaria Spada procede con l'immagine che lei stessa si è voluta creare della prof. Claudia, prendendo spunto da alcuni insegnanti con i quali l'attrice ha avuto a che fare durante il suo percorso scolastico. Una, in particolare, le ha offerto lo spunto: "è la mia professoressa di latino e greco, la prof Populi. Lei era bella nelle movenze, poi ci catturava. Aveva una passione incredibile per lo studio" . L'attrice spiega di essere sempre stata amante della scuola, anche se il suo desiderio di indipendenza l'aveva spinta a fermarsi prima dell'università. Una scelta che ancora oggi le pesa molto e che sicuramente non rifarebbe: "Mi sarebbe piaciuto fare l'università perché questa passione per lo studio è rimasta. Però all'epoca il desiderio di indipendenza è stato più forte. (...) Io comunque mi ero iscritta a psicologia perché ho una mente analitica". L'attrice avrebbe voluto diventare una criminologa: "Questa attitudine mi è rimasta, perché quando parlo con le persone sono sempre interessata ad andare nella sostanza, nella profondità. E' una cosa che evidentemente si percepisce perché le persone poi finiscono per raccontarmi la propria vita".

