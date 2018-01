Immaturi la serie/ Al via la fiction con Ricky Memphis. Anticipazioni del 12 gennaio 2018

Immaturi la serie, anticipazioni del 12 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Canale 5. Un gruppo di ex compagni di classe deve affrontare la maturità a causa di un disguido.

IMMATURI LA SERIE TV: SEGUIRÀ IL SUCCESSO DEI FILM?

Al via Immaturi la serie: il debutto su Canale 5 è previsto per oggi, venerdì 12 gennaio 2018. Paolo Genovese ritorna ancora una volta al timone, grazie ad una fiction di otto puntate che ha alle spalle un forte successo al cinema e che verrà diretta da Rolando Ravello. Ora è il momento di sbarcare sul piccolo schermo italiano per raccontare uno dei peggiori incubi al mondo: ripetere il tanto temuto esame di maturità. La trama racconta infatti le vicende di un gruppo di quarantenni costretti a ritornare dietro i banchi di scuola a causa di un imprevisto burocratico. Dopo il clamore suscitato con la prima pellicola, ripetuto con la seconda, Immaturi: il viaggio, il regista ripercorre di nuovo le stesse vicende grazie ad un cast di primo piano. Non si tratta di un semplice tentativo di fortuna per Genovese, dato che la serie Tv è fra le più attese degli ultimi mesi ed è possibile che venga già rinnovata per una seconda stagione.

I personaggi e gli interpreti sono per lo più gli stessi che il pubblico ha conosciuto nelle sale cinematografiche, ma soprattutto sono gli elementi principali della trama a non essere mutati. Si parlerà infatti di nostalgia, di paure, di sensi di colpa e soprattutto di amicizia. Sullo sfondo del Liceo Mamiani di Roma, nel cast troveremo Ricky Memphis, Maurizio Mattioli, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri, Irene Ferri e Nicole Grimaudo. Presenti inoltre alcune new entry, come Ilaria Spada, Ninni Bruschetta e Daniele Liotti, a cui si aggiungono i testimoni del confronto generazionale, ovvero i giovani attori Mihaela Dorla, Andrea Carpenzano e Carlotta Antonelli. Si uniscono infine Paolo Calabrese e Sabrina Impacciatore. Sono loro i veri protagonisti che vedremo alle prese con un annullamento voluto dal Ministero della Pubblica Istruzione e che li spingerà, a 20 anni di distanza dalla di maturità, a ripetere l'esame. L'unico particolare diverso rispetto alla prima pellicola di Genovese riguarda la presenza di un conflitto fra due diversi tipi di generazioni.

I quarantenni si ritroveranno infatti a vivere una gioventù persa da tempo, ma mai abbandonata del tutto, mentre gli adolescenti dovranno confrontarsi con i nuovi maturandi proprio dietro i banchi di scuola. Immaturi in questo caso rappresenterà il perno dell'arco narrativo, non solo dal punto di vista dell'evento iniziale e sconvolgente, ma identificherà anche l'evoluzione dei personaggi adulti rispetto a quelli più giovani. Sono infatti i primi a non essere in un certo senso mai cresciuti, mentre la nuova generazione dimostra di aver raggiunto una maggiore consapevolezza sui valori della vita.

ANTICIPAZIONI DEL 12 GENNAIO 2018, EPISODIO 1

A vent'anni di distanza dall'esame di maturità, un gruppo di ex amici e compagni di scuola ha ormai perso le tracce di ogni suo membro. Il corso della vita ha spinto ognuno verso strade diverse, ma per molti è stato difficile cambiare pagina. In alcuni casi anzi non è mai successo. E così ci sono ancora amori mai dichiarati e rancori che non hanno trovato una soluzione, continuando a bruciare ancora oggi. Con un forte sentimento nostalgico nel cuore, gli amici di un tempo dovrà fare i conti con uno scherzo del destino che li riporterà di nuovo fra libri da studiare e interrogazioni da affrontare. Un evento felice per chi ancora vive fra i ricordi di una giovinezza lontana, ma pauroso per chi invece ha cercato di dimenticare. Ormai vicini ai quarant'anni, gli ex compagni di scuola dovranno affrontare l'ultimo anno di Liceo insieme. Dopo aver vissuto metà della propria vita distanti, i protagonisti dovranno fare i conti con tutto ciò che è rimasto sospeso in quegli anni, quasi in un limbo che non vuole essere allontanato. E così ci possono essere nuove partenze e comprensioni, consapevolezze ritenute impossibili fino a quel momento. Come trovare l'amore proprio grazie ai nuovi docenti oppure accettare che la figlia abbia una cotta per un compagno di classe.

