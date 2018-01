Junior Bake Off Italia 3 / Anticipazioni quarta puntata: chi vincerà? Due nuove eliminazioni (12 gennaio)

Junior Bake Off Italia 3, anticipazioni: chi avrà la meglio? Ospite sotto il mitico tendone il piccolo Giorgino insieme agli amichetti, due prove e due eliminazioni.

12 gennaio 2018 Valentina Gambino

Junior Bake Off Italia

È tutto pronto per la quarta puntata di Junior Bake Off Italia 3, in onda sul canale 31 di Real Time dalle 21.15 circa. Sotto il mitico tendone di Villa Annoni di Cuggiono, in provincia di Milano, per l’occasione è stata ricostruita una divertente scenografia che rappresenta una giungla. Al fianco di Katia Follesa, troveremo anche i tre giudici del programma: Clelia d’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Anche questa sera, ci sarà un tema centrale e le due prove. I piccoli pasticceri in gioco quindi, dovranno affrontarsi con la sfida tecnica e quella creativa, nella speranza di rimanere ancora in gioco e conquistare il mitico grembiule blu. Gli aspiranti pasticceri, saranno ancora una volta alle prese con due difficili eliminazioni che tracceranno i contorni dei probabili vincitori di questa terza edizione. Durante lo scorso appuntamento, i bambini si sono dovuti industriare nella creazione di una torta due in uno, due metà differenti di un unico impasto da servire ai giudici. Alessandro con il grembiule blu, ha dovuto formare le coppie schierandosi poi con il piccolo Filippo (eliminato a fine puntata insieme a Sara Andrea).

Junior Bake Off 3, al via il quarto appuntamento

Quali saranno gli ospiti del quarto appuntamento con Junior Bake Off? Nella precedente puntata, gli aspiranti pasticceri hanno avuto la gioia di farsi aiutare da Maggie e Bianca Fashion Friends. I bambini, nel corso della prova tecnica erano alle prese con il Buco della Ciambella. Dopo delle prove ottimali da parte di Massimo e Alessandro (i potenziali vincitori dell’edizione), si è unita al duetto anche la precisione di Chiara che, con la sua torta e tutta l’evoluzione creativa della puntata, ha conquistato con gioia l’ambitissimo grembiule blu del programma. In studio con i piccoli amici di Junior Bake Off questa sera, anche Giorgino e il resto della banda, per divertirsi tra creazioni e golosità. Il quarto episodio del programma dedicato alla pasticceria amatoriale, sarà disponibile in replica sul portale di Dplay, dove si potrà visionare in streaming e mobilità. Chi lascerà lo studio questa sera? Per poterlo scoprire, vi diamo appuntamento nel prime time di oggi, in onda su Real Time (canale 31 del digitale terreste).

