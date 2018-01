KEN UMANO, RODRIGO ALVES / Video, l'intervento choc per la rimozione di alcune costole

Rodrigo Alves, meglio noto come l'uomo che vuole somigliare a Ken, si è sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico per la rimozione di alcune costole.

12 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Rodrigo Alves

Lo aveva annunciato qualche mese fa nel salotto di Barbara d'Urso e Rodrigo Alves, l'uomo che vuole diventare un Ken Umano, ha mantenuto le promesse. A Domenica Live aveva infatti confessato di volersi sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico per rimozione di sei costole, procedimento che gli avrebbe permesso di avere un busto più snello, proprio come quello del compagno di Barbie. Una scelta dal costo elevato (circa 30.000 euro) ma anche dai rischi da non sottovalutare. Ed, infatti, il dottor Obeng, chirurgo estetico da lui chiamato in causa per l'intervento, ha rifiutato di portare a termine una simile richiesta, considerata troppo rischiosa per la salute del suo paziente. Per questo non solo state sei le costole ad essere asportate, ma 'soltanto' quattro, un numero comunque sufficiente per diminuire la circonferenza del proprio busto. Come già era accaduto per una sua precedente operazione, il Ken Umano ha chiesto di essere filmato mentre l'equipe di medici interveniva sul suo corpo e successivamente ha pubblicato nel suo profilo Instagram tali immagini.

Rodrigo Alves pubblica le immagini dell'intervento ma...

Rodrigo Alves, 34enne britannico ma di padre brasiliano, è entrato nel Guiness dei Primati grazie alle sue 58 operazioni chirurgiche, da lui effettuate per somigliare a Ken. Tale numero è ora aumentato grazie all'ultimo intervento al quale si è sottoposto per la rimozione di quattro costole (non sei come da lui richiesto). Il suo tentativo di pubblicare su Instagram le immagini dell'intervento però non è andato a buon fine, in quanto il video è stato subito rimosso dallo stesso social network. Ma nonostante la censura, il tempo di pubblicazione è stato sufficiente per il Daily Mail che lo ha caricato nel proprio sito (clicca qui per vederlo), oscurando alcune parti per evitare di turbare la sensibilità dei propri followers. Tali immagini arriveranno in futuro al cospetto di Barbara d'Urso? Considerando gli ottimi rapporti tra la Carmelita nazionale e il Ken Umano nulla è da escludere...

