Katia Follesa è malata/ La convivenza con la cardiopatia: "Diagnosi precoce è fondamentale"

Katia Follesa è malattia: la conduttrice di Junior Bake Off 3 parla della sua convivenza con la cardiopatia, scoperta 12 anni fa, "terapia senza fine"

Katia Follesa e la malattia: la comica esce alla scoperta sulla patologia cardiaca con la quale convive ormai da quasi dodici anni. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice di Junior Bake Off Italia, in onda su Real Time, ha condiviso con l’opinione pubblica la cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita, scoperta in un pomeriggio del 2006: “Quel giorno ero in macchina, stavo guidando, quando improvvisamente mi si è appannata la vista e, non so come dire, non sentivo più il cuore”. Oggi Katia Follesa è testimonial del progetto Cor, del gruppo ospedaliero San Donato Foundation, che vuole migliorare la qualità di cita dei pazienti cardiopatici e creare campagne di prevenzione per le patologie cardiovascolari. “La cosa buona che ho fatto, dopo aver pensato che stessi per morire, è stata andare subito, quel pomeriggio stesso, in ospedale. All’inizio mi avevano detto che non avevo niente. Anzi, la cardiologa era quasi un po’ scocciata”, approfondendo però ha poi scoperto di avere la stessa malattia del padre.

"DIAGNOSI PRECOCE È FONDAMENTALE"

Da quel momento, Katia Follesa porta avanti una terapia, che non avrà fine: "La dovrò continuare a vita. Ho abbracciato questo progetto per trasmettere il messaggio che quando si tratta del cuore è bene non sottovalutare e fare sempre una visita all’anno, magari due". Ed ecco il consiglio alle persone per prevenire eventuali patologie: "È vero che non sempre è semplice trovare le persone giuste a cui affidarsi, ma l’ospedale di San Donato è una garanzia. Quando si parla di queste patologie una diagnosi precoce è fondamentale". La vita della comica non è stata stravolta da questa cardiopatia, tanto da mettere al mondo una figlia: “Problemi? Non tanto la gravidanza, anche se era escluso un parto naturale. Ma c’era il 50 per cento di probabilità che Agata ereditasse la cardiomiopatia. Per fortuna non è così, ma nell’ipotesi di un secondo figlio è una riflessione che, da un paio d’anni, faccio“. Infine, una battuta per bambini e ragazzi: "L’alimentazione conta moltissimo quando si parla di queste patologie, ma i dolci che prepariamo nel programma sono un momento di gioco. L’entusiasmo di questi piccoli mi ha molto stupita, moltissimo".

