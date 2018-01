Kronos, Il tempo della scelta/ Anticipazioni 12 gennaio: Silvio Berlusconi ospite della prima puntata

Kronos, anticipazioni: debutta questa sera, il nuovo talk show politico della seconda rete di Casa Rai, ecco tutte le informazioni e il primo ospite, Silvio Berlusconi.

12 gennaio 2018 Valentina Gambino

Kronos – Il tempo della scelta

Kronos – Il tempo della scelta è il nuovo programma della seconda rete di Casa Rai che debutta stasera, venerdì 12 gennaio 2018. Silvio Berlusconi sarà l’ospite d’onore del primo appuntamento condotto da Annalisa Bruchi, moglie di Mario Valducci, uno dei fondatori di Forza Italia, e Giancarlo Loquenzi trasporterà il pubblico fino alle prossime elezioni Politiche del 4 marzo. Il talk show di casa Rai già promette faville sin dall’inizio. La conduttrice e giornalista, da sempre porta in televisione un modo di condurre sobrio e pacato. Ecco perché, anche intervistata da Io Donna, aveva raccontato il modo di gestire le cose a Night Tabloid, programma da lei condotto sempre su Rai2. Durante il suo show, non si litigava mai, per quale motivo? A spiegarlo la diretta interessata: "Ogni ospite può spiegare con calma i suoi argomenti. Nel faccia a faccia tra due politici, nella seconda parte del programma, lasciamo loro il tempo necessario: non serve alzare la voce per farsi ascoltare. E io i rissosi non li invito per principio".

Kronos, il debutto oggi: Silvio Berlusconi ospite

Kronos, data anche la sua pacata conduzione, nonostante prometta scintille, pare già avere un assetto sobrio che comunque, potrebbe far discutere proprio per via del suo aspetto inedito. La seconda rete di Casa Rai, è prontissima ad accogliere il nuovo programma del venerdì sera con Annalisa Bruchi. A partire dalle 21.20, si apriranno i battenti della trasmissione e, al fianco della conduttrice troveremo anche Giancarlo Loquenzi. La regia è affidata a Davide Frasnelli. Rai2 si propone di riformulare il talk politico: un gioco delle parti tra i conduttori. L’obiettivo è quello di regalare al pubblico un diverso punto di vista grazie ad un nuovo linguaggio diretto, immediato e senza troppi giri di parole. Durante la conferenza stampa del talk show, l’autore Rizzelli ha anticipato come si svolgerà il dibattito in studio: “Innanzitutto vogliamo dare al telespettatore la possibilità di avere una comprensione del problema, poi quella di farsi un’idea. Giancarlo sarà immerso nelle immagini, in una sorta di immersione giornalistica-culturale. Ci sarà un confronto moderato da Annalisa, domani con Silvio Berlusconi. Costringeremo i nostri ospiti a essere concreti, senza dimenticare i temi scivolosi. Berlusconi avrà un avversario, nella fattispecie Virman Cusenza. Giancarlo interverrà per dare degli spunti di riflessione”.

