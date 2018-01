LE SPOSE DI COSTANTINO / Pagelle prima puntata: video, due famiglie agli antipodi per Elisabetta Canalis

La prima puntata de "Le spose di Costantino", in onda ieri nel prime time di Rai Due, si è conclusa con la fuga di Elisabetta Canalis, che ha abbandonato il suo sposo dopo aver...

12 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Elisabella Canalis, la prima fra “Le spose di Costantino”, è stata la protagonista assoluta del viaggio di nozze più bizzarro della tv. La showgirl si è infatti calata nei panni della moglie perfetta volando fino in Giamaica, dove un Costantino della Gherardesca sempre più critico ha messo in evidenza i suoi vizi e le sue virtù. La prima avventura ha visto i due coniugi calarsi nei panni degli Hunter, una famiglia molto povera che vive nel ghetto di Waterhouse. Qui, dopo qualche lieve resistenza iniziale, Elisabetta Canalis ha avuto modo di vestire i panni di Jasmine, di esplorare una realtà fatta di piccole cose e di fare i conti con i sentimenti più profondi (a questo link il video del suo confronto). Nel loro viaggio in una società molto diversa da quella a noi nota, i due protagonisti hanno avuto la possibilità di scoprire inoltre le piccole realtà locali, toccando con mano usi e costumi ed esplorando luoghi della Giamaica ricchi di fascino (Voto 9). Emozionante il ricordo che Elisabetta Canalis ha riservato a suo padre, che avrebbe di certo apprezzato il suo viaggio alla scoperta di una realtà così vivace (voto 9).

ALLA SCOPERTA DELLA GIAMAICA: GLI HUNTER E I BROWN

Nel breve viaggio alla scoperta di usi e costumi della Giamaica, Elisabetta Canalis e Costantino della Gherardesca hanno ha avuto la possibilità di calarsi nei panni di due famiglie agli antipodi. La prima, quella degli Hunter, vive nel ghetto di Watherhouse fra mille difficoltà e la seconda, quella dei Brown, risiede invece in una ricca zona residenziale. Due esperienze simili ma completamente opposte quelle vissute dai due protagonisti, che con il loro viaggio hanno scoperto che il concetto di amore è universale e il mondo è difforme solo in apparenza. Le tradizioni locali, infatti, non conoscono confini e la musica, veicolo di pensieri molto spesso innovativi, arriva anche al di là del ghetto (Voto 8). Interessanti, in questa prima puntata, anche gli spunti di riflessione offerti dalla popolazione locale, per la quale l’emblema della bellezza femminile è rappresentato dalla donna curvy e l’amore, celebrato in tutte le sue forme, è ancora troppo chiuso nei confronti dei temi legati all'omosessualità (Voto 8). A questo link è possibile visualizzare il video dell'incontro fra Costantino della Gherardesca, Elisabetta Canalis e Yanique Curvy Diva, showgirl simbolo della bellezza giamaicana.

