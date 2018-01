LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA SONO FIDANZATI?/ L’ex tronista sempre più discreto

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono realmente fidanzati? La coppia continua a giocarci su e l'ex tronista non si sbilancia mantenendo il segreto sulla sua vita privata.

12 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Discrezione è la parola d’ordine di Luca Onestini che continua a mantenere il segreto sulla sua vita privata. L’ex tronista di Uomini e Donne ha incontrato i giornalisti di Pomeriggio Cinque al Pitti Uomo di Firenze e tra le varie dichiarazioni ha parlato anche d’amore. Luca, però, non ha assolutamente ufficializzato la sua storia con Ivana Mrazova intorno alla quale ci sono numerosi rumors. L’ex tronista ha ammesso di essere felice, di essere appagato dal punto di vista professionale e di sognare, per il futuro, soprattutto la serenità e la felicità. La giornalista ha così incalzato Luca dicendogli: “l’amore dà felicità” – e Onestini ha risposto – “assolutamente sì, l’amore è sicuramente la cosa che rende più felici”. L’ex tronista, però, non ha voluto aggiungere altro preferendo non entrare nel merito trincerandosi dietro un “no comment”. I fans, però, cominciano ad essere impazienti e sperano che Luca e Ivana decidano di raccontare presto la verità sul loro rapporto.

LUCA E IVANA, UN RAPPORTO MISTERIOSO

Sempre più complici, Luca Onestini e Ivana Mrazova non sembrano affatto due amici ma due giovani innamorati. I due, infatti, si divertono molto insieme anche con cose semplici come il fare la spesa o preparare la cena per una serata con gli amici. I momenti che i due gieffini condividono sono sempre più frequenti. I due, tuttavia, continuano a giocare sul loro rapporto dichiarandosi semplicemente amici. Anche Raffaello Tonon, la persona più vicina all’ex tronista e alla modella, non si lascia sfuggire nulla e, ai microfoni di Pomeriggio Cinque, si è limitato ad affermare: “Se succederà qualcosa sarà una storia nata per gradi. Lui agisce con discrezione e classe”. Insomma, il mistero continua e sui social i fans chiedono a Daniele Bossari d’intervenire per svelarlo.

