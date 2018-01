La figlia di Milva/ Martina Corgnati, appello per Sanremo: “Sarebbe felicissima”, Baglioni apre uno spiraglio

La figlia di Milva lancia l'appello in favore della madre e ringrazia Cristiano Malgioglio; Claudio Baglioni avanza la possibilità ma non c'è una conferma ufficiale.

12 gennaio 2018 Valentina Gambino

L'appello della figlia di Milva

Tutto è nato con l'iniziativa di Cristiano Malgioglio, in favore di Milva in occasione del prossimo Festival di Sanremo in partenza dal 6 febbraio 2018. Il paroliere siciliano, tramite Novella 2000 ha lanciato l'appello: "Caro Claudio Baglioni, visto che non si pensa mai ai grandi, ho avuto l’idea che potresti dare a Milva un premio alla carriera al prossimo Festival di Sanremo, una delle più grandi artiste italiane. Come sai è passata dalla canzone popolare a quella impegnata, da Canzonissima all’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Inoltre sai che ha partecipato a ben diciotto edizioni del Festival di Sanremo", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso della sua lettera aperta. Poi, il commovente appello prosegue: “La sua dedizione totale al palcoscenico, che l’ha portata in ogni luogo del mondo, le ha purtroppo procurato anche qualche acciacco. Poi la salute l’ha tradita, ma non si è mai arresa. Dal suo profilo Facebook si è sempre tenuta in contatto con il suo pubblico. Invito tutti a scoprirla nell’allora innovativa hit Alexanderplatz, scritta per lei da Franco Battiato". Il celebre paroliere quindi, ha fatto il giro dei programmi per rafforzare il suo appello.

Anche la figlia di Milva, ha avuto modo di raccontare il suo punto di vista parlando della madre. Martina Corgnati ha voluto ringraziare Malgioglio per l'appello sul noto settimanale diretto da Roberto Alessi e di contro, ha chiesto di ricordare la madre. In un’intervista a “Oggi”, ha dichiarato: “Gli italiani hanno la memoria corta. Si sono dimenticati di mia madre, una delle più grandi artiste del nostro Paese”. Martina poi, ripercorrendo la carriera della madre, ha parlato del paroliere siciliano, dichiarando: “Siamo molto grate a Cristiano Malgioglio che ha proposto un premio alla carriera: sarebbe sacrosanto. Mia madre ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di Sanremo, e non solo”. Durante la conferenza stampa di Sanremo 2018, la timida risposta di Claudio Baglioni “Mi associo, Milva è una grande artista, ma non so ancora se il festival conterrà anche questo tipo di istanza”, ha spiegato. La cantante salirebbe in prima persona sul palcoscenico dell’Ariston? “Non credo, non posso sbilanciarmi – ha risposto la figlia nell’intervista a “Oggi” - Ha deciso di ritirarsi al momento giusto, ha un’età avanzata. Ma ne sarebbe felicissima”.

