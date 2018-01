Luca Bizzarri / È Piero, l'eterno Peter Pan che ha paura di crescere (Immaturi - La serie)

Luca Bizzarri tornerà fra i banchi di scuola nei panni di Piero, un uomo che fugge dalle responsabilità e dai legami troppo impegnativi (Immaturi - La serie)

12 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Luca Bizzarri sul set di Immaturi - La serie

Fra i tanti immaturi che a partire da questa sera torneranno fra i banchi di scuola ci sarà anche Luca Bizzarri, che sosterrà il temutissimo quinto anni di liceo nei panni di Piero. Il suo personaggio, che per vivere lavora come dj in una radio, è un eterno Peter Pan, un uomo che non ama le responsabilità e che non ha alle spalle nessuna relazione seria. Ama correre dietro alle ragazze, ma non vuole impegnarsi e, quando la situazione diventa troppo difficile da gestire, finge di essere sposato e di avere un figlio. L'esame di maturità rappresenterà per lui una nuova occasione di crescita, alimentata non solo dall'incontro con i suoi ex compagni di scuola ma anche dalla presenza di Claudia (Ilaria Spada), l'affascinante professoressa di filosofia che riuscirà a fargli cambiare idea su molti aspetti della vita. Ma riuscirà Piero a sostenere e superare con successo il tanto temuto esame di maturità? Per scoprirlo, non resta che seguire la nuova fiction di Canale 5, che andrà in onda a partire da questa sera con la prima, attesissima puntata della stagione.

FRA I BANCHI DI SCUOLA CON PAOLO KESSISOGU

Uniti sul piccolo schermo e anche sui banchi di scuola: Luca Bizzarri e Paolo Kessisogu si preparano ad affrontare assieme anche l'avventura da Immaturi, che da qui a qualche puntata li vedrà alle prese con i tenutissimi esami di maturità. Per realizzare la fiction di Canale 5, i due attori si sonno dovuti recare su un set fin troppo simile a quello degli anni del liceo, dove sono riusciti a rispolverare vecchi ricordi e sensazioni che sembravano ormai lontane nel tempo. "È come se la vita mi avesse dato una seconda possibilità per godermi meglio quegli anni meravigliosi grazie alla consapevolezza di oggi. Perché, come cantava Guccini, 'a 18 anni si è stupidi davvero' e io... diciamo che non ero esattamente uno studente modello", ha ammesso infatti Luca Bizzarri in un'intervista concessa a Paolo Fiorelli per Tv, Sorrisi e Canzoni. Il suo personaggio, rivela inoltre l'attore, avrà alti e bassi con l'amico di sempre Paolo Kessisogu, che nei panni di Virgilio sarà sensibile e poco estroverso.

