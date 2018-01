MARCO PREDOLIN STA CON CATHERINE DENEUVE/ "Ogni uomo è libero di corteggiare come vuole!"

Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso, Marco Predolin si è schierato a favore di Catherine Deneuve.

12 gennaio 2018 Fabio Morasca

Marco Predolin dalla parte di Catherine Deneuve. (Web)

Marco Predolin si è schierato dalla parte di Catherine Deneuve, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5. Recentemente, infatti, la celebre attrice francese, commentando lo scandalo molestie legato al produttore Harvey Weinstein che ha sconvolto il mondo del cinema, ha dichiarato che gli uomini dovrebbero essere liberi di corteggiare le donne come vogliono. Marco Predolin, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, ha dichiarato che, come prima cosa, occorre sempre distinguere la violenza dal corteggiamento e ha condannato fermamente tutti gli episodi di violenza sulle donne ipotizzabili. Predolin, però, si è mostrato favorevole alle parole della Deneuve: "Uno deve essere libero di corteggiare una donna come vuole. Viva Catherine Deneuve! Ormai i ragazzi sono spaventati dalle donne, non sanno più come provarci...".

MARCO PREDOLIN E LA DISCUSSIONE CON GIOVANNA REI

Parlando con l'attrice italiana Giovanna Rei, che ha dichiarato in passato di essere stata molestata da Weinstein, Marco Predolin ha definito il produttore cinematografico statunitense come un "maiale" ma non come un "violento". Queste sono state le sue dichiarazioni: "E' un maiale e un deficiente ma non c'è la violenza. Se fossi una donna, non andrei in camera con Weinstein a parlare di lavoro. La violenza c'è, quando c'è una costrizione". Predolin, quindi, ha proceduto con un'ipotesi in prima persona: se lui invitasse una donna a casa sua e aprisse la porta completamente nudo, farebbe la figura del "maiale" e non del "violento". Il conduttore ha anche ribadito che le attrici dovrebbero incontrare i produttori nelle sedi opportune e non nelle camere di un hotel. Marco Predolin, parlando delle molestie in generale, infine, ha dichiarato che casi di questo tipo riguardano tutti gli ambienti di lavoro e non solo il cinema.

