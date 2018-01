MASTERCHEF ITALIA 7/ Pagelle e concorrenti eliminati quarta puntata 11 gennaio 2018

Masterchef Italia 7, pagelle della quarta puntata 11 gennaio 2018, nella quale i concorrenti eliminati sono stati Eri e Jose. Rientrati in gara Matteo e Michele

12 gennaio 2018 Redazione

Italo Screpanti

MASTERCHEF ITALIA 7, PAGELLE PUNTATA 11 GENNAIO

Eri e Jose sono i concorrenti eliminati alla fine della quarta puntata di Masterchef Italia 7. Ma non è tutto, perché sono rientrati in gara Matteo e Michele, che non erano riusciti a entrare nella Masterclass proprio all’ultimo momento. Prima dell’Invention test, infatti, è stato deciso di dare una seconda chance a tre aspiranti Masterchef che erano stati eliminati. Solo due hanno avuto la possibilità di restare in cucina e Lenka è dovuta tornare nuovamente a casa. Poco prima di Eri, che non è quindi riuscita a prendere parte alla prova esterna, dove Alberto è riuscito a mettere in piedi una squadra che ha sbaragliato la concorrenza. Il pressure test è stato difficile e alla fine Jose ha avuto la peggio e Ludovica si è salvata in extremis. Dunque in gara abbiamo ancora 18 concorrenti: vedremo chi di loro andrà avanti.

Veniamo quindi alle pagelle della puntata. Matteo 6,5: torna in gara e riesce a finire nella squadra che evita il pressure test. Ora dovrà dare il meglio di sé. Come pure Matteo (voto 6+), che se l’è cavata bene nel cucinare il piccione nel pressure test. Denise voto 7 Se la cava bene come capitano della brigata perdente e anche durante il pressure test dimostra di avere attenzione per i suoi avversari, visto che Antonino (voto 5) ha messo in difficoltà se stesso e gli altri. Più o meno come Italo (voto 5) che ha dato un forte contributo alla sconfitta della sua brigata. Lenka (voto 4) per cercare di tornare in gara ripropone una frittura, dopo essere stata eliminata proprio con un fritto. Eri 5,5: peccato sia uscita di gara, perché avrebbe potuto mettere in gioco qualche segreto della cucina giapponese.

