MEGHAN MARKLE / La sorella ritratta le sue dichiarazioni: "È il suo momento speciale, vorrei farne parte"

Come sono i rapporti tra Meghan Markle, fidanzata del Principe Harry, e la sua famiglia di origine? La sorella Samanta polemizza ma poi ritratta le sue dichiarazioni.

12 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Meghan Markle

Samanta Grant, sorellastra di Meghan Markle, ha chiesto scusa per alcune sue dichiarazioni di poco gusto che sono balzate alle cronache nelle ultime settimane. Dopo essere venuta a sapere del fidanzamento ufficiale con il Principe Harry, la Grant si era espressa in maniera a dir poco lusinghiera, precisando come Meghan abbia chiuso i rapporti con la sua famiglia di origine a causa della mancanza di tempo: "Nessuno è stato allontanato, è lei a essere sempre troppo impegnata". Parole confermate dall'assenza di contatti fin dal 2014 sia con il padre, che sta attraversando degli evidenti problemi economici che con la sua sorellastra. Intervistata da Mirror, Samanta aveva posto l'attenzione soprattutto sull'eccessivo esborso per l'abito utilizzato dalla futura sposa in occasione dell'annuncio del fidanzamento ufficiale: "Se puoi spendere 75mila euro per il vestito del tuo fidanzamento ufficiale, allora puoi spendere anche 75mila euro per tuo padre in bancarotta".

La sorella di Meghan Markle ritratta le sue precedenti dichiarazioni

Ma le dure parole di Samanta Grant rivolte alla sorella Meghan Markle, futura moglie del Principe Harry, sono state prontamente ritrattate in una successiva intervista. La 53enne ha chiesto scusa per le eccessive dichiarazioni, aggiungendo che sarebbe molto felice di essere invitata alle nozze reali: "Mentirei se dicessi che non mi sentirei ferita se non ricevessi un invito, ma questo dipende da lei. È il suo giorno. È il suo momento speciale. E mi piacerebbe farne parte". Parole che potrebbero essere ascoltate dalla futura principessa, anche se prima delle cerimonia reale ci sarà un'altra tappa che potrebbe chiarire il vero andamento tra i rapporti in famiglia. La Grant ha infatti scritto un libro, in uscita nel corso delle prossime settimane, nel quale parla proprio della sorellastra e ne dà un'immagine (secondo quanto riportano i primi rumors) non tra le più positive.

© Riproduzione Riservata.