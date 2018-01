Maria De Filippi contro Emy del Trono Over/ Uomini e Donne, video sfuriata: “Ballate, io vado a farmi un giro”

12 gennaio 2018 Fabio Morasca

Maria De Filippi perde le staffe contro Emy (Witty Tv)

Maria De Filippi ha perso le staffe contro Emy, una delle protagoniste del Trono Over, durante la puntata di Uomini e Donne che è andata in onda oggi, venerdì 12 gennaio 2018, su Canale 5. La conduttrice ha rimproverato Emy sul fatto di aver smentito la redazione del programma riguardante la sua frequentazione con Francesco. Maria De Filippi ha accusato Emy di aver messo in piedi una vera e propria pantomima. I fatti sono i seguenti: Emy, seduta al centro dello studio davanti a Francesco, ha dichiarato più volte di essere interessata a conoscere l'uomo. Francesco, però, ha replicato, affermando che Emy, durante più di una conversazione avvenuta al telefono, è stata scostante e sgradevole nei modi. Secondo la conduttrice, inoltre, Emy avrebbe detto alla redazione del programma di non essere interessata a Francesco in quanto non abita a Reggio Emilia. La conferma è arrivata anche da Sonia, una delle persone che lavorano nella redazione di Uomini e Donne.

MARIA DE FILIPPI SBOTTA E LASCIA LO STUDIO DI UOMINI E DONNE

Emy ha smentito tutto con decisione: "Non ho detto che non mi piace". Secondo Maria De Filippi, però, stando sempre a quanto le è stato riferito dalla sua redazione, Emy avrebbe anche consigliato a Francesco di iniziare a conoscere altre donne del parterre femminile del Trono Over. Anche Emy non ha gradito la situazione che si è venuta a creare: "Perché dovete invertire la situazione? Non mi piace questa cosa". Francesco avrebbe anche offerto a Emy la possibilità di trascorrere un week-end insieme e la donna avrebbe risposto di no. Maria De Filippi, provando a mantenere la calma, non ha nascosto il proprio fastidio: "Trovo orrendo fare la prova della redazione. Sonia non è bugiarda e non è una persona che vuole andare a tutti i costi in onda. La bugiarda si trova ora al centro". La conduttrice ha provato a trattenersi per una questione di educazione davanti ad una donna di una certa età ma ha chiuso la discussione con queste parole: "Basta Emy, c'è un limite. In questi casi, anch'io divento un po' maleducata. Ballate un po', io vado a farmi un giro". CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

