Massimo Boldi e Cristian De Sica, film insieme/ È ufficiale, torna la coppia di comici re dei botteghini

Massimo Boldi e Cristian De Sica pronti a tornare insieme! Nuovo film in arrivo per la coppia di comici, re dei botteghini: il "disgelo" al compleanno di Paolo Conticini.

12 gennaio 2018 Anna Montesano

Massimo Boldi e Christian De Sica

Una grandissima amicizia quella tra Massimo Boldi e Christian De Sica che va oltre quel rapporto di lavoro e che li ha visti protagonisti di tanti film cult. Questo fino allo strano allontanamento avvenuto nel 2005 arrivato poi allo scorso anno, quando Massimo Boldi scrive una lettera-appello: "Torniamo a lavorare insieme". Il compleanno di Paolo Conticini, come si legge su Il Messaggero, è stata l'occasione per rivedersi e valutare ad un clamoroso ritorno. De Sica e Boldi sono arrivati in anticipo, quando la sala era ancora vuota. Dopo l’abbraccio è scattata l’emozione, soprattutto ricordando le parole di Boldi: "Dopo la scomparsa di mia moglie ho avuto paura e mi sono allontanato. Ma Christian lo conosco da una vita, è una persona importante".

BOLDI E DE SICA: DAL DISGELO AL NUOVO FILM INSIEME?

Neri Parenti, presente al party, ha allora preso parola: "Massimo e Paolo sono due pilastri della mia esistenza e sono felice di averli qui stasera". Alla festa erano tanti i personaggi noti: Andrea Roncato con la sua Nicole Moscariello, Giorgio Panariello, e poi Pino Ammendola con Maria Letizia Gorga, Ottavia Fusco ), Chiara Giordano, Iris Basilicata, Sabrina Marciano e il fedelissimo produttore di De Sica, il giovane Niccolò Petitto. La festa è così proseguita con i ringraziamenti del festeggiato Paolo Conticini, contento di aver ritrovato tantissimi amici ad un giorno per lui così speciale. Non sono mancate chiacchierate tra Boldi e De Sica, ed è proprio durante queste che i due potrebbero finalmente aver posto le basi per un ritorno ai vecchi tempi, per un nuovo film insieme che farebbe la felicità dei tantissimi fan della coppia!

