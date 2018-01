NICOLE GRIMAUDO / L’attrice siciliana nei panni della chef Francesca (Immaturi – La serie)

L’attrice siciliana Nicole Grimaudo interpreta nella fiction di Canale 5, Immaturi – La serie, il personaggio di Francesca, una chef di successo che si ritrova tra i banchi di scuola.

Immaturi – La serie

Parte questa sera su Canale 5 la nuova fiction Immaturi – La serie. Un format tratto dall’omonimo successo cinematografico che vede Paolo Genovese questa volta nelle vesti di direttore artistico e dietro alla cinepresa Rolando Ravello. Molto ampio è il cast con tanti volti noti del mondo dello spettacolo tra cui spicca l’attrice siciliana Nicole Grimaudo alla quale è stato affidato il personaggio di Francesca. Francesca è uno chef di successo che sta frequentando un gruppo di sostegno per riuscire a gestire al meglio la sua dipendenza dal sesso (la cura è un anno di astinenza). Purtroppo la cura viene messa pericolosamente in discussione con il ritorno dietro i banchi della donna. Una esperienza che permette a Francesca di incrociare lo sguardo con il misterioso ed affascinante Daniele, il suo professore di matematica. Tuttavia anche quest’ultimo è alle prese con una dipendenza ed ossia il vizio del gioco. Insomma ci saranno tanti motivi per fraintendimenti e tensioni.

NICOLE GRIMAUDO, LA CARRIERA

Nicole Grimaudo è nata a Caltagirone il 22 aprile del 1980. La sua avventura nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio nell’ultima edizione del fortunato programma di casa Mediaset firmato da Gianni Boncompagni, Non è la Rai. Una carriera iniziata per puro caso: durante un viaggio fatto a Roma nel 1994 per trovare le proprie sorelle, partecipa ad un provino per lo stesso programma. Il successo è immediato per lei tant’è che spesso e volentieri viene chiamata a condurlo in diverse puntate in sostituzione di Ambra Angiolini. Nel 1995 ha esordito a teatro nello spettacolo Il giardino dei ciliegi diretto da Gabriele Lavia e nel 1998 arriva la prima volta sul grande schermo entrando a far parte del cast di Tu ridi, pellicola diretta da fratelli Paolo e Vittorio Taviani. L’anno seguente collabora con un grande nome del cinema nostrano come Lina Wertmuller nell’ambito del film Ferdinando e Carolina al fianco di attori come Sergio Assisi e Gabriella Pession. La sua carriera si indirizza sempre maggiormente verso la recitazione sia in ambito televisivo che cinematografico. Tra i film e le fiction di maggiore successo ricordiamo Baaria, Baciato dalla fortuna, Ultimo, Il bello delle donne, L’ispettore Coliandro, Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo e Gino Bartali – L’intramontabile.

