Novello Novelli/ La figlia contro Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni: “Non si fanno sentire da anni e poi...”

12 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Uno strascico di polemiche ha sorprendentemente accompagnato la morte dell'attore Novello Novelli. Tanti i messaggi da parte di molti esponenti del mondo dello spettacolo, come quelli di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Proprio questi però non sono stati apprezzati dalla famiglia di Novello Novelli, che ha pubblicato su Facebook un post per rispedirli al mittente. A scriverlo è la figlia Grazia: «Ringraziamo le tantissime persone sincere che hanno portato la loro partecipazione. Ringraziamo un po' meno le persone come il signor Pieraccioni e il signor Conti». La presa di posizione della figlia del grande attore comico toscano è gelida, e per questo anche clamorosa. La donna non ha apprezzato il fatto che Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni si siano fatti sentire solo ora con la sua famiglia e soprattutto che abbiano diffuso la notizia della morte del padre, che evidentemente doveva restare riservata.

«Non si sono fatti più sentire da un decennio ma hanno diffuso senza alcun diritto una notizia che avremmo gradito mantenere il più possibile riservata». Così Grazia Novelli, figlia dell'attore comico Novello, ha duramente attacco Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni via social. A dare notizia della morte erano stati, tra gli altri, proprio loro che avevano condiviso con lui tante serate e molte feste sui palchi della Toscana. In un momento nel quale il dolore prende il sopravvento su tutto, Grazia Novelli toglie quei filtri che negli ultimi anni le hanno impedito di togliersi qualche sassolino dalle scarpe per mettere in chiaro alcune cose. E lo fa senza peli sulla lingua perché quelli dei due toscani sono stati gesti che, a suo dire, non avrebbero trovato corrispondenza nell'attenzione quotidiana per suo padre, visto che lo hanno ricordato solo in occasione del decesso.

