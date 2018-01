OUTCAST - L'ULTIMO TEMPLARE/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage (oggi, 12 gennaio 2018)

Outcast – L’ultimo templare, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 12 gennaio 2018. Nel cast: Nicolas Cage e Hayden Christensen, alla regia Nick Powell. La trama del film nel dettaglio.

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST NICOLAS CAGE

Il film Outcast - L’ultimo templare va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 21.20. La pellicola è stata realizzata nel 2014 con la regia di Nick Powell che è un ex stuntman alla sua prima esperienza in cabina di regia. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati da James Dormer, le musiche della colonna sonora sono state composte da Guillaume Roussel, la scenografia porta la firma di Nigel Churcher mentre la fotografia è stata curata da Joel Ransom. Nel cast figurano tanti volti noti come Nicolas Cage, Hayden Christensen, Liu Yifel, Andy On e Fernando Funan Chien. Ma adesso, vediamo insieme la trama de film nel dettaglio.

OUTCAST - L'ULTIMO TEMPLARE, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nella Cina medievale al tempo dell’Impero. Sul trono dello sconfinato regno cinese, siede un imperatore saggio e che prende le proprie scelte sempre per fare del bene al proprio amato popolo. In particolare, sapendo che non gli resta ancora molto da vivere, decide di nominare come proprio erede sul trono, il giovanissimo figlio di soli 14 anni, Shing. A lui consegna il sigillo del regno che è il simbolo del potere. Una decisione che naturalmente non viene salutata con soddisfazione dall’altro figlio più grande il quale convinto di avere il diritto di regnare sulla Cina, si lascia prendere dal furore e dall’odio. Infatti, mette in atto un vero e proprio colpo di stato uccidendo il proprio padre e di fatto autoproclamandosi Imperatore della Cina. Shing assieme alla sorella Li, consci di come le loro vite siano in pericolo, si danno alla fuga venendo così inseguiti dalle guardie imperiali ormai controllate dal fratello usurpatore. L’intera Cina è ormai nel caos con la popolazione costretta a fare i conti con l'imperatore dittatore che non esita ad utilizzare la forza per imporre a tutto e tutti il proprio dovere. L’ultimo baluardo per ripristinare il volere del vecchio imperatore è rappresentato dal giovane Shing, che tuttavia, cadono prigionieri nelle mani dei tanti soldati sguinzagliati nel regno dal fratello. Proprio quando tutto sembra presagire il peggio, in aiuto di Shing e della sorella Li, arrivano un cavaliere templare di nome Jacob assieme al suo vecchio mentore Gallian. I due, facendo leva sulle loro capacità nel combattimento, riescono a liberare Shing e la sorella. Jacob e Gallian sono due tra gli ultimi templari presenti sulla faccia della Terra ed ormai il loro vigore fisico e mentale è stato spossato dai tanti anni di battaglia fatti in Terra Santa e dall’uso smodato dell’oppio per lenire le loro sofferenze. Nonostante questo, i due riusciranno a trovare energie e stimoli sufficienti per dare una mano ai due regnanti cacciati con la forza dal fratello e quindi, riportare la legalità nell’intero impero cinese.

