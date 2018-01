Omicidio di Gianni Versace/ American Crime Story, Ornella Vanoni ricorda l'amico in barba alle polemiche

Una posizione fuori dal coro per Ornella Vanoni che ricorda l'amico in occasione dell'arrivo di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, la serie bocciata dalla famiglia

12 gennaio 2018

Ornella Vanoni

Il 19 gennaio prossimo debutterà su Fox Crime il nuovo capitolo di American Crime Story dedicato proprio all'assassinio di Gianni Versace. Edgar Ramirez è pronto a prestare il volto al famoso stilista italiano mentre Darren Criss sarà il suo aguzzino, il folle serial killer Andrew Cunan. La notte della première della serie negli Usa, tutto è cambiato e quella che sembrava essere la solita serie firmata dal genio di Ryan Murphy, è diventato qualcosa di diverso. Dopo mesi di silenzio, la famiglia Versace ha deciso di prendere posizione rispetto al progetto negando la propria benedizione. American Crime Story è finzione e niente ha a che fare con la vita e la morte dell'amato Gianni Versace. Il senso delle parole della famiglia è proprio questo ma qualcuno sembra di parere contrario e, in barba alle ultime polemiche, ha deciso di affidare a Fox Crime il suo struggente ricordo dell'amico.

LE PAROLE DI ORNELLA VANONI

Stiamo parlando dell'artista italiana Ornella Vanoni che nel video che potete vedere subito sotto, racconta: "Ho chiamato Gianni poco prima che lui morisse e mi ha detto ti aspetto a Miami. Ho sofferto moltissimo della sua mancanza, è stata una persona molto importante della mia vita. [...] Arrivo a Milano, prendo un taxi e vedo due vetrine con su scritto Gianni Versace, io scendo, ci incontriamo e inizia subito la nostra amicizia". Inizia così il racconto della Vanoni che racconta di una lunga amicizia fatta di giri nei musei, viaggi in aereo, barche: "Era una grande e profonda amicizia, sono stata la sua prima vittima del metallo". Ornella amava Gianni tanto che fu proprio lei a dire a Gianni che la sorella Donatella avrebbe voluto sposare Paul e lui ha risposto: "Dirò di sì se i due ragazzi si ameranno ancora tra un anno". La stessa Ornella Vanoni rivela poi che avrebbe voluto continuare la sua amicizia proprio con la sorella dello stilista ma così non è stato. Proprio per questo si è lasciata andare a queste dichiarazioni in occasione dell'arrivo della serie americana in Italia?

UNA MESSA IN ONDA CHE DIVIDE

Il resto è storia e Ornella Vanoni ammette di sentire la mancanza di uno degli uomini più importanti della sua vita, uno dei pochi che le ha dato la certezza e la sicurezza di esserci sempre senza mai deluderla. Sicuramente la serie è destinata a dividere e a far discutere ancora di più di quanto sia riuscita a fare la prima stagione dedicata a OJ Simpson, ma la famiglia riuscirà a cambiare idea dopo aver visto lo show? Sembra che le idee dei Versace siano ormai focalizzate su no su tutti i fronti nonostante le parole di Ryan Murphy che ha confermato il fatto che American Crime Story 2 non è sicuramente un documentario ma un docu-drama ma che le sue fonti sono certe e non prese da un romanzo qualunque. Cosa ne penserà il pubblico dopo la visione? Lo scopriremo la prossima settimana.

