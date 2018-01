PAOLO BONOLIS/ E la moglie Sonia Bruganelli: ecco l'attacco di Maurizio Costanzo... (Superbrain)

Paolo Bonolis nella giuria del talent di Rai 1 Superbrain – Le Supermenti. La sua famiglia finita sotto i riflettori per alcuni scatti pubblicati da sua moglie Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis, Superbrain

In questa prima puntata di Superbrain – Le Supermenti i tre giurati saranno Valeria Marini, Francesco Giorgino e Paolo Bonolis. Paolo Bonolis che è impegnato in televisione dall’8 gennaio con la settima edizione di Avanti un altro, preserale di Canale 5.

Il conduttore come sempre è affiancato dal collega e amico Luca Laurenti del quale in una recente intervista a Sorrisi e Canzoni svela: “Con Luca lavoriamo insieme in sintonia da più di 30 anni ma nella vita no. La tv è il nostro universo parallelo dove parliamo due lingue diverse, ma ci capiamo alla perfezione”. Con loro però una squadra ben affiatata di personaggi bizzarri che vanno a creare un’alchimia di tutti i colori e che puntata dopo puntata decretano il successo del programma: “Non è il singolo elemento che fa la trasmissione, è l'insieme. C'è la volontà da parte di tutti di vivere con allegria quell'ora di trasmissione che offriamo al pubblico. "Mi concedo inoltre il lusso di improvvisare e di fare ciò che mi va: non si sa mai cosa può succedere”.

MAURIZIO COSTANZO CONTRO SONIA BRUGANELLI, MOGLIE DI PAOLO BONOLIS

Nelle ultime settimane però il noto conduttore è finito sotto la gogna mediatica per alcune scelte operate da sua moglie, Sonia Bruganelli. La signora Bonolis è infatti finita nel mirino di molti utenti del web che non hanno approvato alcuni suoi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. Nello specifico le hanno rimproverato di ostentare troppo la sua vita agiata e i relativi privilegi. Il tutto è cominciato durante le festività natalizie quando la famiglia Bonolis è partita con un jet privato verso il Kenya postando una foto del viaggio. Nelle ultime ore però contro Paolo Bonolis e la sua famiglia è finito anche uno degli storici giornalisti televisivi, Maurizio Costanzo che ha voluto riprendere Sonia Bruganelli.

Attraverso la sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv, il giornalista si è così espresso: “Vip e persone comuni hanno un grande prurito alle mani, per cui appena fanno una foto devono subito pubblicarla sul web, sperando di ricevere consenso e commenti. Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo. Lei fa benissimo a spendere i soldi come crede ma forse avrebbe potuto evitare di mostrare al mondo intero come viaggia perché nella vita anche la forma è sostanza”.

