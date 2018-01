PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 12 gennaio 2018 : Toro e Leone top, Vergine flop

12 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 12 GENNAIO 2018

Ora è il momento di analizzare da vicino l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Sagittario. L'Ariete in questi giorni vive in una situazione di affaticamento che porta un leggero stress. Si deve aspettare fino al venti gennaio per vedere dei cambiamenti. Attenzione a quello che si fa e che si dice per non cadere nella situazione negativa e trovarsi poi nelle situazioni sbagliate. Gennaio appare un mese da combattenti e quindi al segno che piace molto combattere si possono creare delle situazioni in cui si vorrebbero eliminare o annientare gli oppositori. Bisogna fare molta attenzione a non vedere troppo nero intorno e quindi di non rivolgere questo stato d'animo nei confronti di chi è vicino. Il Sagittario ha un cielo che illumina il cammino. Non ci si deve fermare né al lavoro che in amore. C'è una grande voglia di riscatto. Non ci si deve risparmiare in amore.

CALO FISICO PER LA VERGINE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo immediatamente pagina per andare a vedere i segni zodiacali che sono né carne né pesce seguendo quello che è l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il segno del Sagittario non deve rivolgere il suo stato d'animo nero nei confronti di chi è vicino. Il Cancro deve aspettare un po' di tempo prima di prendere delle decisioni che si possano considerare serie. E' il momento di vincere una situazione che in questo momento rischia di essere molto grave. Cielo complesso per i Gemelli che al momento si sentono un po' in difficoltà, il momento non è dei migliori, ma forse sarebbe meglio cercare di mantenere la calma. Se si vuole cambiare qualcosa non bisogna arrabbiarsi con chi può fornire un po' di respiro. Calo fisico per la Vergine che non si sente in un grande momento, ma comunque può anche essere favorita dalla mano tesa di qualcuno di davvero molto importante. L'importante è essere sempre chiari nelle decisioni prese.

TORO RECUPERA L'ENERGIA, TOP E FLOP

Apriamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, venerdì 12 gennaio 2018, di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Momento positivo per il Toro che recupera l'energia dopo che c'era stato un certo calo nelle scorse settimane. E' un momento interessante anche se c'è un po' di tensione all'interno della famiglia, per questo si deve affrontare in maniera positiva quello che accade fuori casa. Cielo positivo per il Leone che si trova a vivere alcuni miglioramenti interessanti. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione ad alcuni problemi che ci si porta dietro ormai da troppo tempo. Sarà una giornata un po' complicata per quanto riguarda il segno dei Pesci che si trovano a dover prendere delle decisioni non sempre facili. Nel passato ci sono state delle delusioni a livello amoroso e per questo qualcuno si sente bloccato e ancora non pronto a spiccare il volo come qualcuno avrebbe immaginato.

