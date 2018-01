Paola Perego/ La rinascita con Superbrain "Non capivo se avevo ancora voglia di fare questo lavoro"

Un momento di disordine ma adesso tutte le cose sono al proprio posto, così Paola Perego ha etichettato i suoi dieci mesi lontana dalla tv, Superbrain ha segnato la sua rinascita?

12 gennaio 2018 Hedda Hopper

Paola Perego

Tutto è al proprio posto, così Paola Perego chiude il capitolo della sua vita in cui ha dovuto rinunciare alla tv. Dieci mesi lontana dal lavoro che più amava, almeno davanti alla telecamera, per dedicarsi ad una vera e propria rinascita che presto sarà sotto gli occhi di tutti. Superbrain, questo è il programma che porterà in tv nuovamente la conduttrice dopo quello che è successo a Parliamone Sabato, il talk show del sabato pomeriggio di Rai1 lo scorso anno. In questi mesi la conduttrice ha sentito la mancanza di un vero e proprio progetto, dare uno scopo "produttivo" alla sua giornata ma per fortuna tutto questo è finito. I vertici Rai le hanno dato ancora fiducia ritenendola una risorsa importante e da allora tutto è cambiato. La famiglia ha saputo darle il giusto appoggio ma anche una spinta per ripartire ma l'emozione non è mancata al suo ritorno in uno studio televisivo.

IL RITORNO IN TV DOPO DIECI MESI OUT

Dopo aver lavorato per mesi alla produzione e al confezionamento di Superbrain, alla fine Paola Perego è riuscita a rompere il ghiaccio con la registrazione della prima puntata. In un'intervista a Iodonna.it ha ammesso:"Ero spaventata, e in maniera irrazionale. L’idea di rientrare in uno studio televisivo, dopo 10 mesi, mi terrorizzava. Ma ho avuto persone straordinarie che mi sono state vicino. Quando ho registrato la prima puntata non avevo le farfalle ma le rane incazzate nello stomaco. Ma dopo i primi 5 minuti è tornato il solito entusiasmo e la gioia i fare un programma che mi piace molto". Il peggio è passato e Paola è pronta a tornare in pista e riconquistare il suo pubblico lo stesso che è rimasto orfano di lei da quel fatidico sabato pomeriggio, saprà dare nuova forza alla propria beniamina oppure no? A parlare per loro saranno gli ascolti anche se la Perego ha ammesso di aver pensato per un attimo di voler lasciare il suo lavoro in tv: "Dovevo riprendere il ritmo e non capivo se avevo ancora voglia di fare questo lavoro o no e se gli eventi mi avessero tolto la passione. Per fortuna non è successo, anzi la voglia è cresciuta". Speriamo solo venga premiata.

© Riproduzione Riservata.