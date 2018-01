Pomeriggio 5/ Anticipazioni: Kiko Nalli e Roberto Da Crema ospiti (12 gennaio 2018)

Pomeriggio 5, anticipazioni 12 gennaio 2018: Kiko Nalli e il baffo più famoso della tv, Roberto Da Crema in studio. Le ultime notizie e gli ospiti del programma di Barbara d'Urso.

12 gennaio 2018 Emanuela Longo

Barbara d'Urso, Pomeriggio 5

Cosa accadrà nell'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5? Barbara d'Urso sta per chiudere la prima settimana del nuovo anno all'insegna dei grandi successi con la trasmissione quotidiana in onda a partire dalle ore 17:00 su Canale 5. Ogni giorno, infatti, tra cronaca e gossip la padrona di casa tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori battendo la concorrenza rappresentata da La vita in diretta e guadagnandosi il titolo di leader incontrastato della fascia. Così è stato anche per la puntata di ieri che ha tenuto compagnia a 2.305.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte, a 2.402.000 (17.2%) nella seconda e a 2.496.000 (16%) nella terza. Un successo inarrestabile per il quale Barbara d'Urso non smette di ringraziare il suo pubblico in apertura di nuova puntata, quando puntualmente è pronta ad accettare una buona tazzina di caffè "virtuale" prima di dare spazio alle anticipazioni del nuovo appuntamento. Lo ha fatto anche questa mattina proponendo sul suo Instagram un video che immortala le sue prime lezioni di bachata e a commento del quale non poteva mancare l'hashtag "#graziesemprepergliascolti".

POMERIGGIO 5: LE ANTICIPAZIONI E GLI OSPITI

Anche questo pomeriggio l'appuntamento con la trasmissione dell'ammiraglia di casa Mediaset sarà idealmente diviso in due parti, con la prima dedicata ai fatti di cronaca e di attualità tra i più discussi del momento, trattandosi di una trasmissione sotto testata giornalistica, ed una seconda con al centro temi decisamente più soft. Spazio dunque a vari ospiti che si cimenteranno nei classici dibattiti dalle tinte rosa. A chi toccherà questo pomeriggio? Sono sempre i social a venirci incontro con alcune interessanti anticipazioni: tra i protagonisti di Pomeriggio 5, ritroveremo dalle 18:15 circa Kiko Nalli, (ex?) marito di Tina Cipollari, l'eccentrica opinionista di Uomini e Donne. Ed ancora, presente nella seconda parte anche Roberto Da Crema, il baffo più famoso della tv e re incontrastato delle televendite. Sul finale di settimana, come da tradizione potrebbe non mancare poi il consueto spazio dedicato all'oroscopo della settimana a cura di Ada Alberti.

