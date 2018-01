Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 12 gennaio, trono classico: Paolo Crivellin assente, perchè?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 12 gennaio. I protagonisti del trono classico tornano in studio: Paolo Crivellin assente in studio, perchè?

12 gennaio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne: tronisti e corteggiatori sono appena tornati in studio ma, dalle anticipazioni ufficiali dal sito di Maria De Filippi, scopriamo una grande assenza. Paolo Crivellin non era in studio: il tronista non ha partecipato alla registrazione, come mai? Non si fa assolutamente cenno a lui in studio, cosa che lancia molte domande tra i fan del tronista. Paolo ha lasciato il trono così, in silenzio e senza fare alcuna scelta? O forse presto ci sarà una nuova registrazione dedicata soltanto a lui e alla sua scelta? Probabilmente arriveranno chiarimenti nel corso delle prossime ora, non ci resta che attendere!

PAOLO CRIVELLIN SCEGLIE OGGI?

È tempo di tornare nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione del Trono Classico. Tronisti e corteggiatori sono pronti a tornare in studio e tra loro anche la new entry Mariano Caranzaro, che continua il suo percorso come tronista nello studio di Canale 5. Potrebbe però essere finalmente arrivato il momento della scelta di Paolo Crivellin. Nel corso della precedente registrazione del Trono Classico, nè Angela Caloisi nè Marianna Acierno hanno fatto ritorno in studio. Paolo ha allora lanciato una proposta alla redazione e in primis alle due corteggiatrici: trascorrere un paio di giorni insieme in una bellissima villa ma contemporaneamente. Angela e Marianna avrebbero visto Paolo in momenti diversi ma avrebbero potuto guardare da un monitor tutti i momenti trascorsi dal tronista con la rivale.

LA PROPOSTA DI PAOLO

Una cosa mai vista a Uomini e Donne, che solo nella registrazione di oggi scopriremo se le due corteggiatrici hanno accettato o meno. La proposta di Paolo arriva dalla volontà del tronista di chiarire gli ultimi dubbi rimasti, per poter così fare la sua scelta. Se Angela e Marianna avessero accettato la proposta di Paolo, oggi potrebbe finalmente arrivare il momento atteso da mesi: il tronista potrebbe prendere il centro dello studio e svelare quale tra le due ragazze ha conquistato il suo cuore. Non mancherà tempo per scoprire le esterne fatte dalle due troniste, Sara e Nilufar, e i progressi delle conoscenze di Nicolò Brigante, sempre più vicino a Virginia Stablum.

