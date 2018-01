SABRINA/ Su Rete 4 il film con Audrey Hepburn e Humphrey Bogart (oggi, 12 gennaio 2018)

Sabrina, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 12 gennaio 2018. Nel cast: Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden, alla regia Billy Wilder. La trama del film nel dettaglio.

12 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

BILLY WILDER ALLA REGIA

Il film Sabrina va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 16.25. Una pellicola di genere commedia e sentimentale che è stata diretta e prodotta da Billy Wilder negli Stati Uniti nel 1954. Con Audrey Hepburn, Humphrey Bogart, William Holden, Walter Hampden, Martha Hyer, John Williams, Joan Vohs, Marcel Dalio, Marcel Hillaire, Nella Walker, Francis X. Bushman, Ellen Corby, Marjorie Bennett, Paul Harvey e Nancy Kulp, si presenta un cast davvero stellare per questo film d'epoca. Nei panni della protagonista Sabrina troviamo una brillante e bellissima Audrey Hepburn, attrice britannica già vista in Vacanze romane nel 1953 (per il quale vinse l'Oscar come miglior attrice) e che ha preso parte anche a prodotti di grande successo come Colazione da Tiffany (1961) e My Fair Lady (1964). Al suo fianco troviamo Humphrey Bogart, icona del gangster movie, visto ne Le cinque schiave (1937), Gli angeli con la faccia sporca (1938) e La regina d'Afeica, nel 1951. Ricordiamo ancora le star William Holden (Passione – Il ragazzo d'oro nel 1939, Viale del tramonto nel 1950, Il ponte sul fiume Kwai nel 1957) e Walter Hampden (Notre Dame nel 1939, Paradiso proibito nel 1940 e Operazione cicero nel 1952). Ma ecc a voi la trama del film nel dettaglio.

SABRINA, LA TRAMA DEL FILM

È la storia di una giovane ragazza americana, Sabrina, figlia dell'autista di una famiglia benestante e innamorata del membro più piccolo di questa, David. Il suo amore per lui non passa nemmeno quando constata che David è un playboy che passa di donna in donna senza il minimo scrupolo. Sabrina passa il suo tempo su un albero che da proprio sulla casa dei miliardari a osservare David e tutte le feste a cui prende parte assieme a ragazze bellissime e sofisticate. Il dolore per un amore non corrisposto la porta a tentare addirittura il suicidio. Sarà il fratello maggiore di David, Linus/Larry a salvarla. Scampata alla morte, Sabrina si reca in Francia per studiare cucina e a Parigi, la giovane donna riesce a migliorare se stessa, perdendo la timidezza e acquistando eleganza e sicurezza di sé. Una cosa però non sembra essere cambiata di una virgola. Sabrina si strugge ancora per David, che al ritorno in patria la accoglie con stupore e nuovo interesse. Ora che Sabrina è bella e raffinata, diversa da come David l'aveva conosciuta anni prima, il giovane sembra provare una certa attrazione per lei, nonostante sia fidanzato e prossimo alle nozze. Il sogno di Sabrina di avvicinarsi a David la porta a frequentare però anche il resto della famiglia, Larry in particolare. Col tempo, conoscendo i caratteri di tutti, la vera natura dei personaggi verrà a galla e Sabrina capirà di aver perso troppo tempo dietro un'illusione, quando invece aveva proprio davanti agli occhi il vero amore della sua vita.

