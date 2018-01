SANREMO 2018 / Mika: "Mi è stato proposto di condurlo ma non era un'offerta chiara..."

Mika ha dichiarato di aver ricevuto la proposta di condurre il Festival di Sanremo ma di aver rifiutato perché la proposta non era chiara e lui non si sentiva pronto.

12 gennaio 2018 Fabio Morasca

Mika ha rifiutato Sanremo. (Instagram)

Mika ha svelato di essere stato vicino alla conduzione del Festival di Sanremo. Il cantante di origini libanesi ha rivelato questo retroscena a Firenze, in occasione della cerimonia della consegna dell'onorificenza delle Chiavi della Città di Firenze da parte del sindaco, Dario Nardella. Mika, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha dichiarato di aver ricevuto un'offerta per condurre la kermesse sanremese ma di aver rifiutato per i seguenti motivi: "Mi è stato proposto di condurre il Festival di Sanremo, mi hanno chiesto se fossi interessato, non è stata però un'offerta chiara". Mika ha dichiarato di aver rifiutato il Festival di Sanremo perché non si sarebbe sentito a proprio agio sul palco del Teatro Ariston. Secondo la popstar, Sanremo, essendo il più grande show musicale in Italia, va condotto da persone di esperienza. Mika: "Non basta il senso dello show, altrimenti diventa facile cadere nel rischio della superficialità".

IL SOGNO DI PAOLA PEREGO DI CONDURRE SANREMO

Se Mika ha rifiutato la proposta di condurre il Festival di Sanremo, Paola Perego, che tornerà in onda su Rai 1 in prima serata con la nuova edizione di Superbrain - Le Supermenti, ha dichiarato che il suo sogno professionale sarebbe proprio quello di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo. La conduttrice ha espresso questo desiderio proprio durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Superbrain, il talent show dedicato a persone con capacità mentali fuori dal normale. Paola Perego avrebbe in mente anche il partner professionale con cui vorrebbe fare il Festival che risponde al nome di Paolo Bonolis. Il conduttore romano, per la cronaca, ha condotto il Festival due volte nella sua carriera. Più in generale, Paola Perego ha dichiarato che lavorerebbe al fianco di Paolo Bonolis in qualunque tipo di programma televisivo, non solo il Festival. Paolo Bonolis, per ora, sarà presente nella prima puntata di Superbrain.

SFERA EBBASTA NON ANDRA' MAI A SANREMO

Anche il rapper Sfera Ebbasta, uno degli artisti più amati per quanto riguarda la trap italiana, ha espresso la propria opinione circa il Festival di Sanremo. Sfera Ebbasta ha dichiarato che non andrebbe mai al Festival di Sanremo, né come concorrente in gara, né come ospite presumibilmente. Queste sono state le parole del rapper: "Con quel pubblico, quello stile, quei presentatori, sembra una roba così tanto italiana e antica che non ci andrei mai". Sfera Ebbasta, quindi, provocatoriamente, ha dichiarato che ci andrebbe solamente se il conduttore fosse lui: "Dovrei condurlo io, allora si che cambierebbe!". Il rapper ha rilasciato queste dichiarazioni in occasione di un'intervista concessa a Rolling Stones che gli ha dedicato anche la copertina dell'ultimo numero. Sfera Ebbasta, entro la fine del mese, pubblicherà il suo nuovo album di inediti dal titolo Rockstar. Il rapper è reduce dal successo dell'album omonimo uscito nel 2016.

