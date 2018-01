SARANNO ISOLANI, ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Anticipazioni, Franco strappa la vittoria a Deianira?

Saranno Isolani, Isola dei Famosi 2018: l'ex pugile ed oggi personal trainer Franco, strapperà la vittoria a Deianira? Tra i naufraghi, spunta l'amore impossibile tra Asia e Francesco.

12 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Saranno Isolani

Franco Terlizzi, ex pugile ed oggi personal trainer di 55 anni di Bitonto potrebbe essere il vincitore del reality Saranno Isolani e strappare così il biglietto per partecipare all’Isola dei Famosi 2018. Sulle spiagge di Playa Desolada, i dieci concorrenti non vip continuano a sfidarsi sperando di conquistare il pubblico e poter così vivere un’avventura indimenticabile. Dei 10, infatti, solo uno potrà unirsi al gruppo dei naufraghi vip. Finora, quelli che stanno maggiormente conquistando le simpatie del pubblico sono Franco e Deianira. I due, infatti, potrebbero movimentare il gruppo dei naufraghi e portare allegria e scompiglio sull’Isola dei Famosi 2018. Deianira, infatti, blogger 40enne di Napoli è soprannominata “La Terribile”, e finora ha litigato un po’ con tutti. Deianira, però, ha suscitato le simpatie del pubblico che dovrà scegliere il naufrago da mancare a Cayos Cochinos. Anche Franco, però, ha buone probabilità di vincere soprattutto per la sua voglia di staccare la spina dalla vita quotidiana. Chi sarà, dunque,il vincitore?

L’AMORE IMPOSSIBILE TRA ASIA E FRANCESCO

Il pubblico dell’Isola dei Famosi 2018, tra i naufraghi di Saranno isolani, potrebbe premiare anche uno tra Asia e Francesco, protagonisti di un amore impossibile. Asia Valente, 21enne di Milano, web influencer e amante di tutto ciò che è fashion, sembra aver messo gli occhi su Francesco. "Lei mi tocca, mi abbraccia. E questa cosa mi fa piacere" ha commentato il blogger di Molfetta di fronte all’atteggiamento della bella Asia che, a sua volta, sembra aver fatto colpo su Roberto, l’avvocato che non ha nascosto il suo interesse nei confronti della Valente. Il primo triangolo amoroso di Saranno Isolani, dunque, è servito. I tre protagonisti di questa soap opera continueranno a giocarci su sperando di poter arrivare in finale? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti dello speciale reality.

