STEFANO DE MARTINO / Si gode le vacanze con Gilda Ambrosio e Santiago prima della partenza per l'Honduras

Stefano De Martino è ormai prossimo alla partenza per l'Honduras come inviato de L'isola dei famosi. Prima di allora però si gode le ultime vacanze con Gilda Ambrosio e Santiago.

12 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino (Instagram)

La partenza di Stefano De Martino per l'Honduras, in qualità di inviato de L'Isola dei famosi, è ormai fatto noto. Il ballerino ha già lasciato Amici ed è stato visto per le vie di Milano, alle prese con gli ultimi acquisti prima del viaggio. Il nuovo progetto lo terrà lontano da casa diverse settimane, obbligandolo anche a lasciare completamente a Belen Rodriguez la gestione del figlio Santiago. È senza dubbio l'allontanamento dal bambino a pesare più di ogni altra cosa nel cuore del napoletano che ha deciso di godere al massimo gli ultimi giorni in sua compagnia. Durante le vacanze natalizie, infatti, Stefano si è diretto a Sankt Moritz in Svizzera, dove ha trascorso alcuni giorni sulla neve insieme a Santi, alla sua attuale fidanzata Gilda Ambrosio e ad altri amici. Tra di essi c'era anche Adelaide, la sorella di lui, che oramai conosce e frequenta la fiamma del fratello. La fotostory delle vacanze, che già in parte era stata pubblicata nei profili Instagram dei diretti interessati, è protagonista anche dell'ultimo numero in edicola del settimanale Chi.

Stefano De Martino in vacanza con Gilda e Santiago

Gilda Ambrosio è ormai una presenza costante nella vita di Stefano De Martino, che non ne fa più un mistero, presentandola anche alla sorella e al figlio. Le voci di qualche mese fa secondo le quali la coppia sarebbe stata in crisi (si parlava persino di un clamoroso ritorno di fiamma con Belen Rodriguez) appaiono soltanto un lontano ricordo e gli scatti del settimanale Chi confermano questo clima di assoluta serenità. Mentre il ballerino gioca con Santi sulla neve, Gilda è tranquilla a bordo pista mentre si gode il sole della splendida località svizzera. Riuscirà questa coppia a superare la separazione senza conseguenze per il loro rapporto? Nel frattempo, il futuro inviato de L'Isola dei famosi è costretto ad affrontare una non certo piccola preoccupazione: nel suo profilo Instagram ha infatti pubblicato la notizia del terremoto avvenuto qualche giorno fa non lontano dalla spiaggia di Cayo Cochinos. E gli occhi sgranati dimostrano come la situazione per lui sia tutt'altro che tranquillizzante...

