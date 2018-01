STRISCIA LA NOTIZIA/ L’inviato Luca Galtieri all'ospedale di Chivasso

Striscia la notizia torna questa sera, venerdì 12 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

12 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Questa sera, venerdì 12 gennaio 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Ieri sera l’appuntamento con Michelle Hunziker e Gerry Scotti è stato seguito da una media di 5.145.000 spettatori con uno share del 19.1%. Il programma di Mediaset, giunto al suo trentesimo anno di messa in onda, ha registrato una nuova sconfitta rispetto al competitori di Rai 1 “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, che ha ottenuto 5.431.000 spettatori con il 20.4% di share. Complice della vittoria del gioco di Rai 1 l’attesa per la prima puntata di Don Matteo 11, che è andata in onda subito dopo il quiz di Amadeus. Stasera nello studio di Canale 5, oltre ai due conduttori, ritroveremo anche le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale.

STRISCIA A CHIVASSO

Ieri pomeriggio le telecamere di “Striscia la Notizia” hanno fatto visita all’ospedale di Chivasso. L’inviato Luca Galtieri, che cura la rubrica “Ma perché?”, ha visitato i locali del vecchio pronto soccorso e quelli del nuovo, che verrà inaugurato il prossimo 26 gennaio, accompagnato dalla direzione sanitaria. Il servizio dedicato all’ospedale andrà in onda nei prossimi giorni. Il pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, come molti altri del torinese, in questi giorni ha avuto il picco di accessi per l’epidemia influenzale.

