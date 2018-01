Sabrina Ghio single/ Nessun nuovo amore nella vita dell'ex tronista di Uomini e Donne

Sabrina Ghio ha un nuovo fidanzato dopo il due di picche ricevuto da Nicolò Raniolo? L'ex tronista di Uomini e Donne smentisce di essersi nuovamente innamorata.

12 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sabrina Ghio

Sabrina Ghio è ancora ufficialmente single. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il no ricevuto da Nicolò Raniolo, si è concessa prima un viaggio a Parigi insieme alla figlia Penelope e poi una piccola vacanza in Messico dove ha trascorso il Capodanno in compagnia di un’amica. Pochi giorni per staccare la spina e rigenerarsi per affrontare al meglio il nuovo anno. Durante il soggiorno di Sabrina in Messico, alcune foto pubblicate sui social, avevano scatenato rumors secondo i quali l’ex tronista avrebbe un nuovo fidanzata. Ai microfoni del settimanale Spy, però, Sabrina ha smentito di essersi innamorata. “Ho trascorso l’ultimo dell’anno in Messico con un’amica. Pochi giorni per staccare la spina e nessun fidanzamento in vista, al contrario di quanto hanno scritto alcuni siti o magazine. Sono single”, ha dichiarato la Ghio. L’ex tronista è anche tornata sul due di picche ricevuto da Nicolò Raniolo, un ragazzo complicato che, però, era riuscito a conquistarla per i suoi occhi. “I suoi occhi mi ricordavano mio padre Maurizio. Con lui ancora oggi non ho un buon rapporto. Sapevo che non era un ragazzo facile, ma dentro di me era subentrato l’animo da crocerossina. Però evidentemente non ha funzionato”, ha spiegato l’ex allieva della scuola di Amici.

SABRINA GHIO E IL NO ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2018

Sabrina Ghio, dunque, continua ad essere single anche se continua a credere fortemente nell’amore. L’ex tronista non ha perso la voglia di credere nell’amore vero ed essendo molto romantica sogna ancora il principe azzurro. In attesa d’incontrarlo, la Ghio si dedica al suo unico, grande amore ovvero la figlia Penelope. Per amore della sua bambina, Sabrina ha anche rinunciato all’Isola dei Famosi 2018. Per diventare una naufraga, infatti, l’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, Sabrina avrebbe dovuto separarsi per molto tempo della sua bambina. Un sacrificio troppo grande che la Ghio non ha voluto fare. “E’ l’amore della mia vita”, ha detto Sabrina a Spy.

