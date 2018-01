Superbrain/ Anticipazioni 12 gennaio: parla Paola Perego, l’ansia prima del debutto di stasera

Superbrain, anticipazioni e news: Paola Perego torna in televisione nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai, ecco la giuria del programma e le prime dichiarazioni.

12 gennaio 2018 Valentina Gambino

Superbrain

Dopo quasi un anno di assenza, Paola Perego torna in televisione e confessa di essere letteralmente terrorizzata da questo nuovo debutto. Da stasera, sulla rete ammiraglia di Casa Rai, si apriranno i battenti di Superbrain (a seguito del terribile caos e le accuse di essere sessista e razzista, dopo che, durante il programma “Parliamone sabato”, aveva lanciato un grafico raccontando i veri motivi per i quali si poteva sposare una donna dell'est) e la conduttrice vuole procedere cautamente. "È normale che sia terrorizzata - ha spiegato tra le pagine del settimanale Oggi - ma ora che sto facendo le prove, che è arrivato il momento di andare in onda, la paura la metto da parte. Sono elettrizzata, carica. Superbrain è un programma che mi piace e mi entusiasma condurlo". "Non dissimulerò quello che provo: entrerò in studio - ha aggiunto la conduttrice - con le farfalle nello stomaco e a casa se ne accorgeranno. Perché io non sono brava a fingere: personaggio e persona sono la stessa cosa per me”. La formula del programma, in sintesi, pare rimarrà esattamente la stessa.

Superbrain torna su Rai1: parla Paola Perego

Superbrain vedrà partecipare dei concorrenti con delle straordinarie capacità mentali assolutamente fuori dal comune. Paola Perego, durante la sua intervista tra le pagine di Oggi, ha dichiarato però di non essere assolutamente intuitiva, a differenza del marito: "Lui riesce a pensare dieci minuti prima degli altri: riesce a prevedere in anticipo quello che potrebbe accadere... Poteva evitare la chiusura del programma? Non è mica un mago! Almeno è servito per dimostrare che non sono affatto raccomandata come dicono". La conduttrice, durante la conferenza stampa di ieri mattina, ha voluto raccontare dei dettagli sul programma, comprese le anticipazioni e la giuria: “Abbiamo in giuria Paolo Bonolis, che è stato molto generoso, Valeria Marini, la diva delle dive, e Francesco Giorgino, l’intellettuale. In ogni puntata c’è Dario Bandiera, che ci porta nuove menti: fanno delle cose incredibili”. Attualmente, si è registrata solo la prima puntata e la Perego confida di volere rientrare in punta di piedi, dopo il caos di dieci mesi fa: “Non mi hanno tolto la passione: il mio modo di lavorare è questo, stando insieme alle persone”.

