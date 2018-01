THIS MUST BE THE PLACE/ Su Rete 4 il film con Sean Penn (oggi, 12 gennaio 2018)

This Must Be the Place, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 12 gennaio 2018. Nel cast: Sean Penn e Frances McDormand, alla regia Paolo Sorretino. La trama del film nel dettaglio.

12 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST SEAN PENN

Il film This Must Be the Place va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 00.30. Una pellicola che è stata prodotta da una collaborazione tra Italia, Francia e Irlanda nel 2011 da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Andrea Occhipinti, Michèle Petin, Laurent Petin, Ed Guiney ed Andrew Lowe. La regia è stata curata da Paolo Sorretino mentre nel cast sono presenti diversi attori già conosciuti nel nostro Paese come Sean Penn, Frances McDormand, Judd Hirsch, Eve Hewson, Kerry Condon, Harry Dean Stanton, Joyce Van Patten, Olwen Fouéré, Shea Whigham, Heinz Lieven, David Byrne, Liron Levo e Simon Delaney. Nel cast di This Must Be the Place troviamo nomi molto noti del panorama cinematografico internazionale, in primo luogo, nei panni del protagonista Cheyenne c'è Sean Penn, attore di enorme fama, noto per aver recitato in Dead Man Walking – Condannato a morte nel 1995, Mystic River nel 2003 e Milk nel 2008. Accanto a lui, nel ruolo di Jane, troviamo Frances McDormand, vista in Mississippi Burning – Le radici dell'odio (1988) e Quasi famosi (2000). Doveroso citare anche Judd Hirsch, che ha preso parte alla serie tv Taxi, dal 1978-1983, A Beautiful Mind nel 2001 e Indipendence Day nel 1996. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

THIS MUST BE THE PLACE, LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta la storia di una rock star degli anni '80, Cheyenne, ormai lontano dai palchi che calcava assieme alla sua band (Cheyenne & The Fellows) e che vive in uno stato di ansia e depressione nella sua casa di Dublino assieme a sua moglie Jane. Nonostante abbia deciso di abbandonare la musica, nella quale non crede più, Cheyenne continua a vestirsi e truccarsi in modo eccentrico, proprio come quando era all'apice del successo. Fatica dunque a staccarsi completamente dalla vecchia passione per la musica rock. Nel vederlo così, Jane cerca di spronarlo in tutti i modi a tornare sul palco, senza però riuscire a smuovere l'uomo. L'occasione di cambiare la propria vita viene dalla morte del padre, con cui Cheyenne aveva perso i contatti da molto tempo. Dopo aver scoperto che il padre ha passato la vita a cercare l'ufficiale nazista che lo aveva tormentato durante la reclusione in un campo di concentramento, Cheyenne decide di intraprendere un viaggio, per portare a termine la ricerca dell'uomo. Avrà così modo di vedere nuove realtà, conoscere personaggi interessanti, che lo condurranno in un percorso di crescita personale, fino al ritrovamento dell'ufficiale colpevole di aver umiliato gravemente il padre.

