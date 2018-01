UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 12 gennaio: Bianca viene rapita dagli uomini di Salvo?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 12 gennaio 2018: gli uomini di Salvo danno inizio al loro piano per rapire Sofia, proprio mentre Bianca è al fianco dell'amica.

12 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Sarà un finale di settimana assolutamente da non perdere quello che potranno seguire i telespettatori di Un posto al sole. Nella puntata di questa sera, che Rai 3 trasmetterà a partire dalle ore 20:40, i peggiori presentimenti relativi alle sorti di Bianca si trasformeranno in realtà. Gli uomini di Salvo entreranno in azione per rapire Sofia, come progettato già da qualche tempo. Ma l'amicizia tra la bambina e Bianca finirà per trasformarsi in un vero problema: proprio in quel frangente, infatti, la figlia di Angela si troverà in compagnia della figlia di Valentina, rischiando di essere coinvolta in questo delitto. Finirà anche lei per essere rapita insieme alla sua migliore amica? Proprio mentre la situazione rischierà per farsi pericolosa, Franco si troverà a Palazzo Palladini per portare a termine un piccolo intervento di manutenzione. E proprio durante questa sua visita, potrebbe apprendere come il segreto tenuto a lungo da Angela si sia trasformato in un grosso problema...

Un posto al sole: Ornella scopre la malattia di Diego

Molti telespettatori di Un posto al sole si erano chiesti come mai Ornella, dottoressa di grande esperienza, non avesse ancora scoperto i problemi cardiaci che Diego ha tenuto nascosti a tutta la famiglia. E proprio i sospetti della Bruni questa sera si trasformeranno nell'ammissione di questa malattia: messo sotto pressione dalla matrigna, Diego ammetterà finalmente ogni cosa anche se resterà fermo nella sua precedente decisione. Nessuno in famiglia dovrà sapere che lui è gravemente malato! Con questi presupposti, Ornella si troverà in una situazione decisamente nuova e difficoltosa per lei e Raffaele: terrà un simile segreto al marito, pur di rispettare i desideri del figliastro? Una ex coppia della soap partenopea sembrerà avere un rapporto finalmente sereno: stiamo parlando di Roberto e Marina che si confronteranno riguardo la candidatura di lei al premio sull'imprenditoria femminile. E proprio sul consiglio del marito, la Giordano deciderà di passare al contrattacco...

