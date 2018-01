UNA VITA/ Celia alla ricerca di Felipe: lo troverà insieme a Huertas? (Anticipazioni 12 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 12 gennaio: Felipe si addormenta al fianco di Huertas, facendo preoccupare Celia che si reca al commissariato per chiedere spiegazioni.

12 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Va in onda oggi l'ultima puntata della settimana della telenovela Una Vita. Da domani, infatti, Amici di Maria De Filippi tornerà regolarmente nella fascia pomeridiana del sabato e non ci sarà più spazio né per le vicende di Acacias 38 né tanto meno per Il Segreto. Si ripartirà dalla tragica situazione nella quale si è venuto a trovare Pablo: non solo ha trovato il corpo senza vita di Guadalupe, ma è stato persino accusato di averla uccisa. Si tratta di un'accusa assolutamente ingiusta, ma che Ursula è riuscita a creare pur di allontanare su di sé qualsiasi sospetto su quanto accaduto. Con questi presupposti, Pablo verrà condotto in carcere e interrogato sul suo rapporto non certo idilliaco degli ultimi tempi con la madre. E il suo interrogatorio non darà gli esiti sperati: nonostante il suo tentativo di dimostrare la sua innocenza, il fermo verrà convalidato e Pablo sarà costretto a restare in carcere, formalmente accusato di omicidio.

Una Vita: Celia alla disperata ricerca di Felipe

La relazione tra Felipe e Huertas proseguirà anche nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa l'avvocato trascorrerà nuovi momenti di passione insieme alla domestica, finendo per addormentarsi al suo fianco, senza rendersi conto di come il tempo stia passando velocemente. Nel frattempo, Celia sarà molto preoccupata per la prolungata assenza del marito e, temendo che gli sia accaduto qualcosa di grave, si metterà alla sua ricerca. Si recherà subito al commissariato e chiederà a Mauro informazioni sul suo conto. Per evitare di causare ulteriori problemi all'amico, l'agente sarà costretto ad inventarsi un castello di bugie e Celia se ne andrà parzialmente tranquillizzata. Poco dopo però, San Emeterio avrà delle parole di rimprovero per l'avvocato al quale chiederà di evitare simili errori e di prendersi cura della moglie, rispettando i propri doveri.

© Riproduzione Riservata.