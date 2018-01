Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nicolò Brigante sceglie Virginia? Arriva la prova! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante sceglierà Virginia Stablum? Più indizi fanno una prova, ma la conferma è arrivata nell'ultima registrazione.

12 gennaio 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

Sembra essere già molto deciso Nicolò Brigante nel suo percorso a Uomini e Donne. Sin dall'inizio del suo trono, il ragazzo ha puntato due ragazze in particolare, Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Dalla prima settimana, Nicolò ha infatti portato sempre in esterna le due ragazze e ad oggi, dopo un mese a Uomini e Donne, l'interesse verso le due sembra essere cresciuto notevolmente. Eppure alcuni indizi sembrano chiarire con largo anticipo chi potrebbe essere la sua scelta. È infatti palese che il tronista provi una grande attrazione per entrambe eppure la bella Virginia sembra essere un passo in avanti rispetto a Marta. Nonostante sin dalla prima esterna Nicolò abbia lamentato una "carenza di carattere" nella corteggiatrice, il fatto di spronarla continuamente e di darle sempre un'altra chance di mostrare chi sia davvero dimostra che l'interesse del tronista è maggiore di quanto lui stesso voglia dare a vedere.

NICOLO' PRONTO A SCEGLIERE VIRGINIA: L'ULTIMA PROVA

Ma un indizio fondamentale che sia proprio Virginia la sua scelta è arrivato nel corso dell'ultima registrazione del trono Classico, quando il tronista ha avuto la possibilità di scegliere un'esterna in più oltre a quelle fatte. Nicolò Brigante è uscito prima con Marta, con la quale è arrivato il primo bacio e, subito dopo, con Virginia e anche con quest'ultima è arrivato un appassionato bacio che ha sconvolto Marta che ha lasciato lo studio. Ma Maria De Filippi ha invitato Marta a rientrare proprio per farle scoprire che l'esterna in più, Nicolò ha deciso di farla con Virginia, avendo sentito molto la sua mancanza in settimana, e anche in questo secondo incontro tra i due c'è stato un bacio davvero molto passionale. Gesti che inevitabilmente ci portano ad intuire che l'interesse di Nicolò per Virginia è superiore a quello per le altre corteggiatrici e che, di questo passo, sarà proprio lei la sua scelta.

