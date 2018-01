Uomini e Donne Oggi/ Trono Over, Gemma Galgani in lacrime: un gradito ritorno in studio! (12 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 12 gennaio 2018 in onda il Trono Over. Gemma Galgani in lacrime: una coppia nata nel programma torna in studio e commuove la nota dama.

12 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Due puntate molto discusse quelle andate in onda negli ultimi due giorni di Canale 5: abbiamo ritrovato Gemma Galgani e Giorgio Manetti, scoprendo nuovi dettagli sul bacio scattato tra i due in studio; nella seconda invece abbiamo assistito all'uscita di scena di Annamaria, altra nota dama del programma, susseguita ad una segnalazione fatta in studio da Gianni Sperti. Oggi si riparte da Emy che ha continuato a sentire al telefono Francesco. Oggi però lui propone un fine settimana a casa propria in camere separate, lei si dice disponibile ma Gianni non crede al suo interesse.

Giovanni e Mariapia: la storia d'amore continua a gonfie vele

La situazione si stempera con un ballo dopo il quale parte la nuova diretta Facebook con le nuove proposte e richieste per il pubblico a casa: Carlo Cesare è un “Interior design” di 63 anni che ha perso il lavoro due anni fa per la chiusura dell’azienda, deve lavorare per poter raggiungere la pensione; la signora Gioia, gestisce una struttura alberghiera e ha già potuto assegnare dieci posti di lavoro; poi c'è la signora Maria crea abiti da sposa, offre 6 posti di lavoro. Si conclude con il piacevole ritorno in studio di una coppia nata proprio a Uomini e Donne: si tratta di Giovanni e Mariapia. I due raccontano la loro bellissima storia d'amore e hanno solo complimenti l'uno per l'altro. Non manca la commozione di Gemma, che Giovanni definisce una grande guerriera e una donna di grande sensibilità.

