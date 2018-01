VALERIA MARINI/ E Cecchi Gori: "Così ho scoperto che stava molto male..." (Superbrain)

Al via la nuova edizione di Superbrain, show di Rai 1 condotto da Paola Perego. Nella giuria Valeria Marini in questo periodo impegnata anche nel docu- reality di Rai 2.

12 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Valeria Marini, Superbrain – Le Supermenti

In questa prima puntata di Superbrain – Le Supermenti, condotta da Paola Perego, parteciperanno Paolo Bonolis, Francesco Giorgino e Valeria Marini. Proprio Valeria Marini è anche protagonista del docu-reality di Rai 2, Le spose di Costantino in onda tutti i giovedì. Per la bellissima e sexy Valeria Marini un nuovo ruolo, una sposa sopra le righe che insieme a Costantino della Gherardesca ed altre sue colleghe come Elisabetta Canalis, Eleonora Giorgi e Isabella Ferrari racconterà settimana per settimana il mondo attraverso l’intrattenimento. Nello specifico con Costantino della Gherardesca, Valeria Marini si recherà in un viaggio di nozze insolito e precisamente in Uganda dove i due affronteranno la tematica dell’afropessimismo. Negli ultimi tempi infatti secondo i protagonisti sono stati alimentati soltanto dei pregiudizi verso l’Africa. Con l’obiettivo di fare del bene, si è molto puntato sulla pietà del telespettatore. È proprio ciò che Valeria Marini e Costantino della Gherardesca si sono promessi di non fare, ma di raccontare l’Africa con maggiore leggerezza e sicuramente più allegria.

VALERIA MARINI: “HO CAPITO SUBITO CHE ERA SUCCESSO QUALCOSA DI GRAVE”

Nelle ultime settimane però la nota showgirl ha passato dei momenti difficili per il grave malore che ha colpito l’ex patron della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, suo ex marito. La generosità e la sensibilità di Valeria Marini le hanno permesso di essere vicino a Vittorio che stava passando un periodo molto difficile della sua vita. Anche se i due hanno trascorso sei anni di amore per lo più in maniera turbolenta, la Marini aveva capito le difficoltà del suo ex e aveva cercato di non lasciarlo solo e di non farlo sentire abbandonato come lui stesso aveva dichiarato negli ultimi tempi.

Valeria racconta delle innumerevoli chiamate fatte il giorno della vigilia di Natale in quanto il suo telefono era staccato e i due avrebbero dovuto passare il Natale insieme: “Avremmo dovuto passare insieme Natale proprio perché non volevo lo trascorresse da solo. E la sera della vigilia lo cercavo, ma il suo telefono era muto. Ho capito che poteva essere successo qualcosa e ho chiamato il professor De Luca che lo sta seguendo in questo periodo. Lui mi ha confermato che Vittorio stava male e che lo aveva portato al Gemelli. Per fortuna il dottore ha capito la gravità della situazione ed è corso in ospedale. Infatti l’hanno portato subito in rianimazione”.

