Valentina Dallari sta male/ Uomini e Donne, Mariano in lacrime le dedica un filmato e le manda un messaggio

Valentina Dallari sta male: Mariano in lacrime a Uomini e Donne le dedica un filmato e le manda un messaggio. L'ex tronista soffre infatti di disturbi alimentari ed è ricoverata in un centro

12 gennaio 2018 Fabio Morasca

Uomini e Donne dedica un filmato a Valentina Dallari. (Web)

Durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne, dedicata ai tronisti del Trono Classico, è stato trasmesso un filmato dedicato all'ex tronista Valentina Dallari. In quest'ultimo periodo, infatti, si è parlato molto dello stato di salute di una delle troniste che ha partecipato al programma durante l'edizione 2014/2015 (il suo trono terminò con la scelta del corteggiatore Andrea Melchiorre). Molti sostenitori dell'ex tronista, che oggi svolge la professione di dj, infatti, non ha nascosto la loro preoccupazione davanti ad alcune foto che ritraevano il fisico di Valentina un po' troppo magro. Purtroppo, anche in casi delicati come questi, l'ex tronista ha ricevuto anche insulti sempre sui social network. Valentina Dallari, quindi, ha deciso recentemente di uscire allo scoperto e di ammettere di soffrire di disturbi alimentari e ha affidato il proprio sfogo in un'intervista concessa al sito Fanpage.

VALENTINA DALLARI STA MALE, LA VIDEO DEDICA DI MARIANO

Tornando alla registrazione odierna di Uomini e Donne, durante le puntate del Trono Classico che andranno in onda prossimamente su Canale 5, verrà trasmesso un filmato con il quale la redazione di Uomini e Donne ha voluto porgere un "in bocca al lupo" all'indirizzo dell'ex tronista. Valentina Dallari, infatti, ha deciso di affidarsi ad una struttura specializzata per affrontare al meglio la sua malattia. Queste sono state le parole dell'ex tronista rilasciate al sito Fanpage: "Sono in terapia psicologica da diverso tempo e mi sto godendo gli ultimi giorni insieme alla mia famiglia prima di entrare in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me. Sì, soffro di disturbi alimentari". Mariano Catanzaro, ex corteggiatore di Uomini e Donne e di Valentina Dallari, ha chiesto esplicitamente di realizzare un video-messaggio per lei. Il filmato è terminato con la scritta in sovraimpressione "Forza Vale". Il nuovo tronista, in lacrime, ha ppoi fatto un in bocca al lupo all'amica, mentre Maria De Filippi ha dichiarato che l'ex tronista si trova già nel centro riabilitativo.

