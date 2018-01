Amici 17, ed.2018/ Anticipazioni e diretta 13 gennaio: Enrico Nigiotti ospite, duri provvedimenti nella scuola

Amici 17, anticipazioni: torna questo pomeriggio l'appuntamento del sabato sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Maria De Filippi; Enrico Nigiotti ospite.

13 gennaio 2018 Valentina Gambino

Amici 17

Enrico Nigiotti torna a ‘casa’. Il cantante toscano, dopo aver conquistato la terza posizione nell’ultima stagione di X Factor 207 che si è conclusa da poco, tornerà nella talentuosa corte di Amici di Maria De Filippi per deliziare i presenti con la sua ultima canzone. Il ragazzo, aveva conosciuto Mara Maionchi proprio quando ha partecipato alla nona edizione del talent show che ha consacrato alla vittoria l’amica Emma Marrone. Ed infatti, proprio la salentina durante la finalissima del programma di Sky Uno, ha fatto – tramite social – il tifo per il suo grande amico. In molti quindi, hanno già fatto partire una bella parentesi di gossip in quanto, come ben sapete, ad Amici è ancora presente la sua ex fidanzata Elena D’Amario, ballerina professionista del programma: i due s’incontreranno? Naturalmente l’esibizione di Nigiotti proprio per l’occasione sarà “accerchiata” da una sfida nella scuola tra Bryan Ramirez ed Orion Pico, due dei ballerini più talentuosi di questa nuova stagione. Ci sarà anche Elena a danzare con loro? Se la risposta è “no”, c’è comunque una l’altissima probabilità che i due possano incrociarsi nel dietro le quinte della trasmissione. Il gossip quindi, s’infittisce senza sosta in attesa della puntata pomeridiana in onda su Canale 5 con la sua prima puntata del 2018.

Amici 17, il pomeridiano torna su Canale 5

Maria De Filippi tornerà con il pomeridiano di Amici 17 che si avvicina quindi al suo serale. Tante le possibilità di rinnovo, a cominciare dal cambio di direttore artistico. Nel corso di una intervista tra le pagine del settimanale “Chi”, la Queen ha raccontato che parlerà volentieri con Luca Tommassini dopo che il coreografo le aveva lanciato una bella sfida social. Nel frattempo nella scuola proseguono le lezioni così come in sala danza, soprattutto per Vittorio Ardovino, uno dei concorrenti più amati di questa nuova edizione. Mentre Alessandra Celentano ha già avuto modo di criticarlo, Garrison invece ha paragonato il suo talento a quello di Stefano De Martino, attualmente verso l’Honduras per il suo ruolo d’inviato nella 13esima edizione de L’Isola dei Famosi 2018. Nel frattempo, proprio per Vittorio sta per arrivare anche una dura punizione. Insieme al ragazzo, rischiano grosso anche Nicholas e Filippo. Alessandra Celentano li ha fatti chiamare in sala relax letteralmente furiosa. “Ormai delle vostre scuse non me ne frega niente, Erano già stati presi dei provvedimenti! Non capite niente. Sabato non ballate, siete congelati, vi mettete in borghese! Queste sono cose molto gravi e ci saranno conseguenze molto gravi!”, queste le parole dell’insegnante di danza. Oggi quindi, sapremo ufficialmente cosa è accaduto e quali provvedimenti verranno presi. L’appuntamento con la prima puntata del 2018 con la scuola di Amici al sabato, è rinnovato per questo pomeriggio su Canale 5. Eccovi a seguire, il promo del programma.

© Riproduzione Riservata.